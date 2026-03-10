Yeni Şafak
AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi

10:3510/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
IHA
AA
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi.
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin dolması nedeniyle boşalacak başkanvekilliği için bugün seçim yapıldı. Seçimler sonucu yeni başkanvekili İrfan Fidan oldu.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın görev süresinin 23 Mart 2026 tarihinde sona erecek olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146. maddesi ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddesi uyarınca bugün gerçekleştirilen Genel Kurul’da seçim yapıldı.

Yapılan oylama neticesinde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi.


Fidan'ın öz geçmişi

İrfan Fidan, 1974'te Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996'da mezun oldu.

Ankara adli yargı hakim adayı olarak 1997'de kamu görevine başlayan Fidan, sırasıyla Kayseri Akkışla, Erzurum Aşkale, Zonguldak Çaycuma, Hatay Dörtyol, İstanbul Şişli ve İstanbul Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı. Fidan, 16 Ocak 2015 ile 26 Temmuz 2016 arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, bu tarihten 27 Kasım 2020'ye kadar ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerini yürüttü.

İrfan Fidan, 27 Kasım 2020'de Yargıtay üyeliğine, ardından 23 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı tarafından AYM üyeliğine seçilmiş ve 25 Ocak 2021'de bu görevine başlamıştı.

