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Gündem AYM infaz yasasını görüşecek İlk inceleme 6 Mayısta
POLİTİKA

AYM infaz yasasını görüşecek: İlk inceleme 6 Mayıs'ta

Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevlerinden yaklaşık 95 bin kişinin tahliyesini sağlayan infaz düzenlemesini gündemine aldı. Mahkeme, ilk incelemeyi 6 Mayıs’ta yapacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi

CHP’nin Meclis’teki görüşmeleri sırasında çeşitli taktiklerle engelleyemediği ve AYM’ye taşıdığı infaz yasasına ilişkin ilk inceleme 6 Mayıs’ta yapılacak. CHP, başvurusunda, yasanın tümünün şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini istedi. Ayrıca terör, cinsel suçlar, kasten öldürme gibi belli suçlar hariç olmak üzere denetimli serbestlik süresinin bir yıldan üç yıla çıkarılmasına imkan getiren maddenin de şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini talep etti.

İLK İNCELEMEYİ YAPACAK

  • Genel Kurul, 20 ayrı başvuruyu ele alacağı toplantıda infaz yasasını da görüşecek. Toplantı videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. AYM, söz konusu toplantıda infaz yasasıyla ilgili başvurunun ilk incelemesini yapacak. İnceleme sonucunda başvuruda bir eksiklik olmadığı tespit edilirse, iptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.

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