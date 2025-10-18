Yeni Şafak
AYM vandallığa ‘barışçıl gösteri’ dedi

AYM vandallığa 'barışçıl gösteri' dedi

Oğuzhan Ürüşan
04:0018/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Tayfun Kahraman
Anayasa Mahkemesi (AYM), 2013 yılında hükümete yönelik tezgahlanan Gezi Parkı olaylarında Taksim Dayanışması’nın sözcülerinden olan ve o dönem TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde başkanlık yapan Tayfun Kahraman hakkında verdiği ihlal kararının gerekçesini açıkladı.

Hak ihlali ve yeniden yargılamaya hükmeden AYM kararında, “Barışçıl bir toplantıya katılmak, demokratik toplumun temellerinden biridir. Kamu makamlarının bu tür etkinliklere hoşgörüyle yaklaşması gerekir” ifadesine yer verdi. Diğer Gezi Parkı yargılamalarında yer alan diğer başvurucuların hak ihlali iddialarının incelenmesine gerek olmadığına oybirliğiyle karar verdi.

MÜDAHALE ‘ÖLÇÜSÜZ’ BULUNDU

AYM, güvenlik güçlerinin müdahalesini ve ardından açılan davaları “ölçüsüz” olarak değerlendirdi. Eylemcilerin ciddi kamu tehlikesi yaratmadığı, gözaltı ve cezaların “zorunlu toplumsal ihtiyaç” ölçütünü karşılamadığı belirtildi. Delillerin yeterince değerlendirilmediği ve karar gerekçelerinin yetersiz olduğu vurgulanarak dosya yeniden yargılanmak üzere İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Kahraman’a 32 bin TL yargılama gideri ödenecek.

KARARA 5 ÜYE KARŞI ÇIKTI

Karara karşı çıkan 5 üye, çoğunluğun “hakkaniyete uygun yargılanma hakkı ihlali” yönündeki tespite katılmadı. Hukuka aykırı delil kullanılmadığını, dinleme kayıtlarına erişim ve itiraz imkanı olduğunu savundu. Ayrıca, dinleme kayıtlarının tek ve belirleyici delil olmadığı, mahkûmiyetin çok sayıda başka delille desteklendiği, dolayısıyla yargılamanın hakkaniyetinin zedelenmediği ifade edildi. Karşı oy veren üyeler şöyle: Yılmaz Akçil, İrfan Fidan, Muhterem İnce, Ömer Çınar, Metin Kıratlı.



#Anayasa Mahkemesi
#vandallık
#Gezi Parkı
#TMMOB
