AYM’den TFF’ye kırmızı kart

AYM’nin iptal kararına, Başkan Kadir Özkaya, Başkanvekili Basri Bağcı ile üyeler Rıdvan Güleç ve İrfan Fidan karşı çıktı. Karşı oy gerekçesinde, düzenlemenin esasen ifade özgürlüğüyle değil, ticari faaliyetlerin korunmasıyla ilgili olduğu vurgulandı. Üyeler, korsan yayınların engellenmesinin futbol gelirlerinin korunması açısından zorunlu olduğunu, erişim engelinin acil durumlarda hızlı şekilde uygulanması gerektiğini belirtti.