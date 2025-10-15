AYM’den TFF’ye kırmızı kart

Anayasa Mahkemesi (AYM), futbol maçlarının internet ortamında kaçak yayınlanması durumunda Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tanınan doğrudan erişim engelleme yetkisini iptal etti.
Mahkeme, bu yetkinin yargı denetimi olmaksızın kullanılmasının Anayasa’nın ifade özgürlüğüne ilişkin hükümlerine aykırı olduğuna hükmetti.
4 ÜYE KARŞI ÇIKTI
AYM’nin iptal kararına, Başkan Kadir Özkaya, Başkanvekili Basri Bağcı ile üyeler Rıdvan Güleç ve İrfan Fidan karşı çıktı. Karşı oy gerekçesinde, düzenlemenin esasen ifade özgürlüğüyle değil, ticari faaliyetlerin korunmasıyla ilgili olduğu vurgulandı. Üyeler, korsan yayınların engellenmesinin futbol gelirlerinin korunması açısından zorunlu olduğunu, erişim engelinin acil durumlarda hızlı şekilde uygulanması gerektiğini belirtti.