Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
AYM’den TFF’ye kırmızı kart

AYM’den TFF’ye kırmızı kart

Oğuzhan Ürüşan
04:0015/10/2025, Çarşamba
G: 14/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Anayasa Mahkemesi (AYM), futbol maçlarının internet ortamında kaçak yayınlanması durumunda Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tanınan doğrudan erişim engelleme yetkisini iptal etti.

Mahkeme, bu yetkinin yargı denetimi olmaksızın kullanılmasının Anayasa’nın ifade özgürlüğüne ilişkin hükümlerine aykırı olduğuna hükmetti.

4 ÜYE KARŞI ÇIKTI

AYM’nin iptal kararına, Başkan Kadir Özkaya, Başkanvekili Basri Bağcı ile üyeler Rıdvan Güleç ve İrfan Fidan karşı çıktı. Karşı oy gerekçesinde, düzenlemenin esasen ifade özgürlüğüyle değil, ticari faaliyetlerin korunmasıyla ilgili olduğu vurgulandı. Üyeler, korsan yayınların engellenmesinin futbol gelirlerinin korunması açısından zorunlu olduğunu, erişim engelinin acil durumlarda hızlı şekilde uygulanması gerektiğini belirtti.



#AYM
#TFF
#Ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Ekim temettü takvimi: Hangi şirketler kâr payı dağıtacak? Yatırımcılar için kritik tarihler ve dağıtılacak tutarlar