Danışmanın tazminatını belediyeye ödettiler

CHP Genel Merkezi’nde görev yaptığı sırada, Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz tarafından işine son verilen C.A.’nın haksız işten çıkarma iddiasıyla yaptığı başvuru yeni bir skandalı ortaya çıkardı. Genel Merkez’de “danışman” olarak görev yapan C.A., uğradığı mobbing ve tehditler nedeniyle iş sözleşmesinin sona erdirildiğini belirterek Ankara İş Mahkemesi’ne başvurdu.

ARABULUCU DEVREYE GİRDİ

Mahkeme tarafından arabulucuya yönlendirilen C.A.’nın, CHP’li Nilüfer Belediyesi’ne bağlı Nilbel A.Ş. kadrosunda işe alındığı, bir yılın sonunda ise “haklı bir gerekçe olmadan işten çıkarıldığına” dair gerekçeyle işine son verildiği öğrenildi. Ağustos 2024 ile Mayıs 2025 arasında CHP’de danışman olarak çalıştığı halde Nilbel A.Ş. üzerinden maaş aldığı ortaya çıkan C.A., yaşadığı süreci yargıya taşıdı. Belediye, C.A. ile uzlaşmayı tercih etti.

FARKLI KİŞİLER DE VAR

24 Temmuz 2025’te Ankara Arabuluculuk Bürosu’nda imzalanan anlaşma belgesine göre, işe iade talebinden feragat edildi, taraflar beş eşit taksitte ödenecek 300 bin liralık tazminat üzerinde uzlaştı. CHP’li belediye şirketlerindeki istihdam yapısını yeniden gündeme taşıdı. C.A. gibi Genel Merkez bünyesinde çalışıp sigortası diğer belediye şirketlerinde gösterilen farklı kişilerin de olduğu ileri sürüldü.







