CHP'li kadınlar istifayı topluca bastı: İlçe kadın kolları yöneticisi ve üyesi 10 kadın partiden ayrıldı

'ZAMANLAMA MANİDAR'





CHP Kadın Kolları İl Başkanı Nazan Pulat, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Parti yönetiminin sorunları yakından takip ederek yapıcı adımlar attığını ifade eden Nazan Pulat, şu ifadeleri kullandı:





"Yapılan görüşmelerde, söz konusu kadın arkadaşlarımız istifa kararlarını daha önceden aldıklarını ifade etmiş; diyalog kanallarının açık tutulmasına yönelik tüm çabalarımıza rağmen, sonrasında telefon görüşmelerine yanıt vermemişlerdir. Bu durumun zamanlaması, yaklaşan örgüt süreçleriyle birlikte değerlendirildiğinde elbette manidar bulunmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi’nde hiçbir görev kişisel bir mevki değil; Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini, laikliği, eşitliği ve kadın haklarını savunma sorumluluğudur. Kadın Kollarımız, partimizin omurgasını oluşturan, mücadelenin en güçlü unsurlarındandır. Bu nedenle, istifa eden yol arkadaşlarımızın açıklamalarında yer alan iddialar partimizin ilkeleriyle örtüşmemekte, örgütümüzün birlik ve dayanışma ruhunu yansıtmamaktadır. Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin istifaları kabul edilmiştir. En kısa sürede yeni Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu oluşturulacak, çalışmalar kesintisiz biçimde sürdürülecektir."



