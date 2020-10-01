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POLİTİKA

AYM’nin yapısı değişmeli

MHP lideri Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği son kararların sancılı ve sakat olduğunu belirterek reform istedi: AYM yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalı. Demokratik, etkin, adil, tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir ‘Yüce Mahkeme’, deyim yerindeyse bir ‘Divan-ı Ali’ kurulması Türkiye’nin gücüne güç katacaktır.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

Yazılı açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, parlamenter sistem döneminin kapandığını söyledi. Bahçeli açıklamasında şunları belirtti: Türkiye'nin daha demokratikleşmesi, daha gelişmesi, bölgesinde ve küresel sistemde daha da etkili olması bir yanda TBMM'nin tarihsel gücüne, diğer yanda da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin müessir vasfına bağlıdır. Yeni hükümet sistemi parlamenter sistemin bütün kamburlarından ve bağlarından arındırılmalıdır.

ARTIK KAÇINILMAZ

Özellikle başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde yargının en üst organı olarak 'yüce mahkeme' veya 'yüksek mahkeme'ler yer alır. Buna karşılık parlamenter sistemle yönetilen ülkelerde ise Anayasa Mahkemeleri bulunmaktadır. Parlamenter sistemin oluşturduğu kurumların yeniden yapılanması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne fonksiyonel açıdan müzahir noktaya taşınması artık kaçınılmaz bir zarurettir.

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DİVAN-I ALİ KURULMALI

Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır. Türkiye'nin demokratikleşme sürecini hızlandıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle çelişmeyecek demokratik, etkin, adil, tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir 'Yüce Mahkeme', deyim yerindeyse bir 'Divan-ı Ali' kurulması Türkiye'nin gücüne güç katacaktır.

SON KARARLARI SANCILI

AYM'nin son zamanlarda verdiği kararlar sancılı ve sakattır. Hak ihlalleri adı altında, milli haklara ve adalet duygusuna telafisi imkansız zararlar verilmektedir. Yeni yasama yılının başlangıcında bu konunun samimi, sağduyulu, önyargısız, demokrasi ahlakına ve milli gerçeklere münasip ölçülerde değerlendirilip tartışmaya açılması halisane beklentimizdir.

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