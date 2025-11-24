Yeni Şafak
Aynı firmaya yüksek bedelle ihale vermişler

Mehmet Güney
04:0024/11/2025, Pazartesi
İstanbul ulaşımında kaza ve arızalarıyla gündemden düşmeyen İETT’nin bakım ihalesindeki usulsüzlüğü 2025 Sayıştay Raporu’na yansıdı.

Rapora göre, İETT’de geçen yıl otobüs bakım ve onarım için ihaleye çıktı. Ancak yapılan ihale daha sonra iptal edilerek yeniden aynı firmaya daha yüksek bir bedelle verildi. Tespitlere göre, ilk ihalede ilgili bir firmaya araç başına 77 bin 193 kilometrede toplamda ise 2 milyar 341 milyon TL karşılığında bakım işi verildi. Ancak ardından ihale iptal edildi. İkinci ihaleyi de aynı firma aldı. İkinci ihalede bakım için kilometre 137 bin 625’ye toplam ücreti ise 4 milyar 906 milyon 721 bin TL’ye çıktı. Kilometre bakım oranı yükselmesine karşı maliyeti daha fazla yükseldi. Kilometre toplamı yüzde 78,2 artarken maliyet yüzde 109,5 artmış oldu. Arada yüzde 31,5 fark tespit dikkat çekti. Aynı oranda yükselmeyen artış miktarı İBB’nin kasasından fazla para çıkmasına neden oldu.



#İhale
#İETT
#İBB
