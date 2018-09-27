Gündem Aynı hastalıktan 17 kişi öldü Korkuyorum diyen hasta da hayatını kaybetti
BİNGÖL

Silikozis nedeniyle aynı ilçeden çok sayıda kişi öldü

Aynı hastalıktan 17 kişi öldü: Korkuyorum diyen hasta da hayatını kaybetti

Bingöl'ün Karlıova ilçesiyle Taşlıçay köyünde otururken, İstanbul'da 'merdiven altı' tabir edilen kaçak atölyelerde kot taşlamaları nedeniyle silikozise yakalanan işçilerden 16'sı, son 13 yılda yaşamını yitirdi. Silikozisin pençesindeyken, 10 ay önce "Her gün ölüm sırasının geleceğinden korkuyorum" diyen Ramazan Aydar (38) da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Silikozise nedeniyle hayatını kaybetmekten korktuğunu anlatan hasta da yaşamını yitirdi.
Silikozise nedeniyle hayatını kaybetmekten korktuğunu anlatan hasta da yaşamını yitirdi.

Karlıova ilçe merkezi ve Taşlıçay köyünde otururken, 1994- 2004 yıllarında, İstanbul'da 'merdiven altı' diye tabir edilen kaçak atölyelerde, kum ve hava ile kot taşlama işinde çalışırken, silikozis hastalığına yakalananların durumu, her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

  • Kaçak kot taşlama atölyelerinde, 2004 yılında 800 TL maaşla çalışan işçiler, hastalığı ilk olarak o yıl Karlıova ilçe merkezinde silikozis nedeniyle Kenan Temiz'in hayatını kaybetmesiyle öğrendi.
  • Yaptıkları işin silikozise yol açtığını gören işçiler, 2004'ten itibaren çalışmayı bırakıp, eve döndü; ama hastalık, onların peşini bırakmadı. Son 13 yılda, Karlıova ilçe merkeziyle Taşlıçay köyünde 16 kişi, silikozis nedeniyle yaşamını yitirdi.

10 ay önce ölümden korktuğunu söylemişti

Taşlıçay'da, 4 yıldır solunum cihazına bağlı olarak yatalak yaşayan, geçmişte kot taşlama işinde çalışan ve 13 yıldır silikozis hastası olan Ramazan Aydar da Elazığ'da, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

6 çocuk babası Aydar'ın cenazesinin, Elazığ'dan Taşlıçay köyüne getirilerek, toprağa verileceği belirtildi. Aydar'ın ardından Karlıova'da silikozisten ölenlerin sayısı, 17'ye çıktı.

Ramazan Aydar, 27 Kasım 2017 tarihinde verdiği röportajda, ölüm sırasının kendisine gelmesinden korktuğunu söylemişti.

"O yıllarda durumun böyle olduğunu bilmiyorduk"

Aydar, kot taşlama işi nedeniyle yakalandığı hastalığı anlatırken, şunları söylemişti:

"İstanbul'da kot taşlama işiyle tanıştık. 800 TL maaş alıyorduk; fakat kaçak ve sigortasız çalıştırıldık. O yıllarda sigortalı çalışmanın ne anlama geldiğini ve kot taşlama işinin sağlıksız olduğunu bilmiyorduk.

  • Köyde elektrikler, sık sık kesiliyor. Elektriklerin kesildiği zamanlarda solunum cihazımız, çalışmıyor. Bu yüzden hastaneye gidiyoruz; çünkü bu makineler, bizim nefesimizdir.

Çocuklarıma her baktığımda, onlara destek olamayıp, doğru dürüst babalık yapamıyorum. Her gün çocuklarıma baktıkça kahroluyorum; çünkü artık iyileşemeyeceğimi biliyorum. Her gün ölüm sırasının geleceğinden korkuyorum."

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