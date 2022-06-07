Gündem Aynı mahallede 12 gün sonra sokak köpekleri bu kez de Osmanı yaraladı
BİNGÖL

Aynı mahallede 12 gün sonra sokak köpekleri bu kez de Osman’ı yaraladı

Bingöl’ün İnalı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan altı yaşındaki Osman Tunç yaralandı. Aynı mahallede 26 Mayıs’ta da yedi yaşındaki Mustafa Yalçın, yine sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı.

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Haber Merkezi DHA
Aynı mahallede 12 gün sonra sokak köpekleri bu kez de Osman’ı yaraladı
Köpek saldırısına uğrayan çocuk.

İnalı Mahallesi Uğurlu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde evlerinin yakınındaki bahçede gezerken yedi sokak köpeğinin saldırısına uğrayan altı yaşındaki Osman Tunç, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Köpeklerin kalçasından ve sırtından ısırdığı Tunç, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Kuduz aşısı yapılan Tunç, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Erik toplamak için bahçeye gittiğini belirten Tunç, "Köpekler geldi, bizi kovaladı. Sırtımdan ısırdılar. Koşunca kaç tane köpeğin olduğunu göremedim" dedi.

Annesi Abide Tunç ise daha önce de aynı mahallede, köpeklerin çocuklara saldırdığını ifade ederek, "Kadınlar olmasaydı çocuğum belki şu an yoktu. Allah kurtaranlardan razı olsun. Buna bir çözüm bulunmasını istiyorum. Çok şükür çocuğum iyi ama çok korktu. Psikolojisi bozuldu, ne yemek ne de su içiyor. Ayakta bile duramıyor. Yarın başka çocuklara da olabilir. Yeter artık bir çözüm bulsunlar" diye konuştu.


Aynı mahallede 26 Mayıs'ta da oturdukları sitenin dışına çıkan ve dört sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yedi yaşındaki Mustafa Yalçın da kalçasından ve bacağından ısırılmıştı. Çevredeki bir kişinin, köpeklere sopayla müdahalesiyle kurtulan Yalçın, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Başıboş köpek haritası çıkardı: Nerede sürü var nerede saldırı oldu hepsi yazıyor
GÜNDEM
Başıboş köpek haritası çıkardı: Nerede sürü var nerede saldırı oldu hepsi yazıyor

Bingöl’de altı yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısına uğradı: Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı
FOTOĞRAF 6
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Olay, merkeze bağlı İnalı Mahallesi Uğurlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla evinin yakınındaki bir bölgeye erik toplamaya giden 6 yaşındaki Osman Tunç’a başıboş köpekler saldırdı. Köpeklerin saldırısını gören çevredeki kadınlar, küçük çocuğu imdadına yetişti.
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Ailesine haber verilmesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuk, baldırından ve sırtından köpeklerin saldırması sonucu yaralandı.
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Öte yandan, geçtiğimiz 26 Mayıs’ta yine İnalı Mahallesi’nde başıboş 4 köpek, 7 yaşındaki bir çocuğa daha saldırıp kalçasından ve bacaklarından yaralamıştı.<br>
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“Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı”<br><br>Çocuğun köpeklerin saldırısından çok etkilendiğini aktaran Anne Abide Tunç, “Çocuklarla beraber oynamaya gelmişler. Ben de bilmiyordum, yeğenim çağırdı beni. Dedi köpekler saldırmış Osman’a, ben de hemen koşup geldim. Kadınlarda olmasaydı parçalamışlardı. Belki de Osman yoktu. Kadınlar kurtarmış. Onlardan Allah razı olsun. Bu duruma çözüm bulsunlar. Çok şükür şuan iyi ama çocuk çok korktu, psikolojisi bozulmuş. Ne yemek yiyordu, ne su içiyordu. Çok korkmuş, ayakta bile duramıyor” şeklinde konuştu.
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Erik toplamaya giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve yaralanan Osman Tunç ise “Erik toplamaya geldik, sonra bir yandan köpekler geldi. Bizi kovaladılar” dedi.<br>
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Geçtiğimiz 26 Mayıs’ta yine İnalı Mahallesi’nde başıboş 4 köpek, 7 yaşındaki bir çocuğa daha saldırıp kalçasından ve bacaklarından yaralamıştı.
Bingöl’de altı yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısına uğradı: Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı
Bingöl merkezde arkadaşlarıyla erik toplamaya giden 6 yaşındaki Osman Tunç'a 7 başıboş köpek saldırdı. Çevredekiler tarafından kurtarılan küçük çocuk, baldırından ve sırtından çeşitli yaralar aldı. Çocuğun köpeklerin saldırısından çok etkilendiğini aktaran Anne Abide Tunç, “Çocuklarla beraber oynamaya gelmişler. Ben de bilmiyordum, yeğenim çağırdı beni. Dedi köpekler saldırmış Osman'a, ben de hemen koşup geldim. Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı. Belki de Osman yoktu" şeklinde konuştu.
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