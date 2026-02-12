Ayşe Barım'a 12 yıl 6 ay hapis

Davanın esasına ilişkin savunmasını yapan Barım, Ocak 2025'ten beri, daha önce yaşamadığı bir sürecin içinde olduğunu söyledi. Barım, birlikte çalıştığı oyuncuları Gezi Parkı'na yönlendirmediğini, sadece işiyle ilgilendiğini ifade etti. Sağlık durumunu gözeterek tahliyesine karar veren mahkeme heyetine teşekkür eden Barım, "Bundan sonra sıradaki ameliyatlarıma hazırlanıyorum. Tüm tanık ifadeleri lehimeyken dosyada somut delil yokken ağır şekilde cezalandırılmam istenmiş. Ben suçsuzum avukatlarım zaten gerekli açıklamaları yapacaklardır. Sadece işiyle ilgilenen bir kadınım. Hakkımda beraat verilerek, her şeyden uzak sağlık sorunlarımla ilgilenecek bir hayat istiyorum” dedi.