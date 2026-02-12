Ayşe Barım'a 12 yıl 6 ay hapis

Menajer Ayşe Barım’ın, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere yönlendirdiği ve sürecin planlayıcıları arasında yer aldığı iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Barım’ı “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada menajer Ayşe Barım'ın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Barım ve avukatları katıldı.
BERAATİNİ TALEP ETTİ
Davanın esasına ilişkin savunmasını yapan Barım, Ocak 2025'ten beri, daha önce yaşamadığı bir sürecin içinde olduğunu söyledi. Barım, birlikte çalıştığı oyuncuları Gezi Parkı'na yönlendirmediğini, sadece işiyle ilgilendiğini ifade etti. Sağlık durumunu gözeterek tahliyesine karar veren mahkeme heyetine teşekkür eden Barım, "Bundan sonra sıradaki ameliyatlarıma hazırlanıyorum. Tüm tanık ifadeleri lehimeyken dosyada somut delil yokken ağır şekilde cezalandırılmam istenmiş. Ben suçsuzum avukatlarım zaten gerekli açıklamaları yapacaklardır. Sadece işiyle ilgilenen bir kadınım. Hakkımda beraat verilerek, her şeyden uzak sağlık sorunlarımla ilgilenecek bir hayat istiyorum” dedi.
İKİ HAFTA İÇİNDE İTİRAZ EDEBİLECEK
Mahkeme heyeti, Barım'ı "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Barım hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirinin mevcut delil durumu, sanığın rahatsızlığı ve devam eden tedavi süreci ile buna ilişkin dosyaya sunulan evraklar ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda devamına karar verdi. Kararda ayrıca, sanık ve avukatlarının 2 hafta içinde itiraz hakkının bulunduğu bildirildi. Ayşe Barım, duruşmada kararın okunmasının ardından ağladı.