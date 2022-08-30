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POLİTİKA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a 30 Ağustos mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mektubu gönderdi. Aliyev "Şanlı zaferden bir asır sonra bugün kardeş Türkiye, sizin önderliğinizde çok yönlü gelişen, güçlü ve kudretli bir ülke haline gelmiştir" dedi.

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Haber Merkezi AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevden Erdoğana 30 Ağustos mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev

Aliyev mektubunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında Dumlupınar'da 100 yıl önce kazanılan şanlı zaferin kardeş Türk halkının kahramanlıklarla dolu tarihinin en şerefli sayfalarından biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bağımsızlık ve istiklal mücadelesi tarihine altın harflerle kazınmış bu büyük zaferin Türk halkının iradesinin, yenilmezliğinin, birliğinin ve yiğitliğinin açık bir örneği olduğunu ifade eden Aliyev, vatan için canlarını feda eden şehitlerin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle andığını vurguladı.

Aliyev, mektubunda, "Şanlı zaferden bir asır sonra bugün kardeş Türkiye, sizin önderliğinizde çok yönlü gelişen, güçlü ve kudretli bir ülke haline gelmiştir. Türkiye, dünyada ve bölgede yaşanan karmaşık süreçlerdeki kararlı ve ilkeli tutumu, barış ve adaleti tesis etme yönündeki istikrarlı çabaları ile uluslararası camiada nüfuz kazanmıştır. Ülkenizin bütün alanlarda elde ettiği başarılar bizi oldukça gururlandırıyor." ifadelerine yer verdi.

  • Mektubunda "bir millet, iki devlet" ilkesine dayanan Azerbaycan-Türkiye birliği, kardeşliği ve müttefikliğinin dünyada bir benzerinin olmadığını gurur hissiyle ifade eden Aliyev, şunları kaydetti:
  • "Devletlerarası ilişkilerimizin her geçen gün genişlemesi ve yeni içeriklerle zenginleşmesi sevindiricidir. Tarih boyunca birbirlerine destek olan kardeş halklarımızın iradesinden, aynı zamanda Şuşa Beyannamesi'nden kaynaklanan stratejik müttefikliğimizin güçlenmesi ve karşılıklı yarara dayalı iş birliğimizin derinleşmesi yönündeki ortak çabalarımızı bundan sonra da başarıyla sürdüreceğimizden eminim."

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