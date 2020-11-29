Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Azerbaycan Türkleri işgalden kurtarılan ana yurtlarını ziyaret etmek istiyor
AFYONKARAHİSAR

Azerbaycan Türkleri işgalden kurtarılan ana yurtlarını ziyaret etmek istiyor

Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ’dan yüzyıllar önce göç ederek Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine yerleşen ve burada köy kuran Azerbaycan Türkleri, ana vatanlarına gidip görmek ve atalarını yad etmek istiyor.

Haber Merkezi İHA
Azeri Türkleri, ana vatanlarına gidip görmek ve atalarını yad etmek istiyor.
Azeri Türkleri, ana vatanlarına gidip görmek ve atalarını yad etmek istiyor.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan savaş sonrası Dağlık Karabağ’ın onlarca yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılmasına en çok sevinenler Bolvadin ilçesine bağlı Büyükkarabağ köylüleri oldu.

Dağlık Karabağ bölgesinden yaklaşık iki asır önce Azerbaycan Türkleri buraya yerleşerek üç farklı köy kurdu. Nüfusları yaklaşık 2 bin 500’ü bulan üç köyün sakinleri de Azerbaycan’ın zaferine çok sevindi.


Büyükkarabağ Köyü Muhtarı Mehmet Öztürk, zafere çok sevindiklerini ifade ederek, sonuna kadar Azerbaycan’ın arkasında olduklarını kaydetti.

EN BÜYÜK HAYALİMİZ
"En büyük hayalimiz ana yurda gidip gezip, görmek"
Köy sakinlerinden Ceylan Kemik, Dağlık Karabağ’ın ana yurtları olduğunu belirterek, kendilerinin Büyükkarabağ köyünde ancak kalplerinin Dağlık Karabağ’da olduğunu söyledi. Kemik, şimdi tek temennilerinin bölgenin Ermenilerden tamamen temizlenmesi olduğunu belirterek, “Zaferle birlikte büyük Ermenistan hayali suya düştü. Emperyalist güçler şaşkınlarını halen atamadılar, orası bizim ata yurdumuz. Gidip ana, ata yurdumuzu gezip görmek isteriz ve en büyük hayalimiz o. Ama Allah izin verirse korona virüs (Covid-19) biterse ve orası rayına oturur oturmaz gideriz. İnşallah daha iyisi olacak” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Edirneye akın ediyorlar

Edirne'ye akın ediyorlar

​Polis Bulgarca anonslarla uyarıyor.
Paris yanıyor

Paris yanıyor

​"Halk artık uyandı"
Korona ilacı nasıl kullanılır?

Korona ilacı nasıl kullanılır?

​Sağlık Bakanlığı 81 ile broşür gönderdi.
Koronavirüs<br>bir aileyi yok etti

Koronavirüs
bir aileyi yok etti

​15 günde aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Oto satışları gaza basacak

Oto satışları gaza basacak

​Sektör umutlu: 850 bin adet satış bekleniyor.
Kim kazanır?

Kim kazanır?

​Futbol dünyasının ünlü isimleri derbideki favorilerini açıkladı.

Adana için büyük tehlike!

Adana için büyük tehlike!

​"Hasarlı binalara badana yaptırıp satıyorlar"
Meydanlar boş kaldı

Meydanlar boş kaldı

​Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu.
Büyük çöküş

Büyük çöküş

Bir dönem şampiyonluğa oynuyorlardı, şimdi maç bile kazanamıyorlar.
Karavana yoğun ilgi

Karavana yoğun ilgi

Salgın sonrası satışlar patladı: Fiyatlar 60 bin TL'den başlıyor.
Ağabeyi ve yengesini bıçakladı

Ağabeyi ve yengesini bıçakladı

​Bursa'da 'otomobil kavgası' cinayetle bitiyordu.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

​Sağanak, kar, buzlanma ve don etkili olacak.
Polis ceza yağdırdı

Polis ceza yağdırdı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar denetimden kaçamadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.