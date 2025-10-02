Aziz İhsan Aktaş'a ait 16 şirkete kayyum atandı

İtirafçı olan ve cezaevinden tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyım atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütü’ soruşturması kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan ve cezaevinden tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın 16 şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
