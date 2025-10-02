Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aziz İhsan Aktaş'a ait 16 şirkete kayyum atandı

Aziz İhsan Aktaş'a ait 16 şirkete kayyum atandı

22:202/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
İtirafçı olan ve cezaevinden tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyım atandı.
İtirafçı olan ve cezaevinden tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyım atandı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Aktaş'a ait 16 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında Aziz İhsan Aktaş'a ait 16 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütü’ soruşturması kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan ve cezaevinden tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın 16 şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.



#Aziz İhsan Aktaş
#Soruşturma
#Kayyum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KİRA ZAMMI EKİM 2025: Kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ev ve iş yeri kira zammı hesaplama