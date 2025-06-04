Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 4 ilçe belediye başkanı tutuklandı

Bu kapsamda emniyetteki işlemleri sonrası İstanbul Adliyesine getirilen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin hakimlik işlemleri tamamlandı.

Savcılık, Aktaş'ın maddi menfaat sağlayan siyasiler, belediye başkan ve yardımcıları ile bu kişilerle irtibatlı kişiler hakkında verdiği ifadenin ardından yaptığı tespitlerde, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka'nın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında "rüşvet alma", "rüşvet verme", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma"dan gözaltı kararı vermişti.