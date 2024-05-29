Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 96'ya yükseldi.
Soykırımcı İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının 'saldırıları durdurma' kararına rağmen Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına saldırı düzenledi. İnsanları canlı canlı yakan terör devleti, tüm dünyanın gözü önünde 46 cana daha kıydı.
Yazar Azra Kohen'den skandal 'Filistin' sözleri
Yazar Azra Kohen, yaşananlardan sonra, Refah konusunda paylaşım yapmamasını eleştiren bir takipçisine verdiği yanıtta skandal ifadeler kullandı.
"Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar"
Kohen'in infiale neden olan paylaşımı şöyle:
Geçmişte de benzer ifadeler kullandı
Kohen'in, geçtiğimzi dönemde de Filistinlileri benzer sözlerle hedef aldığı ortaya çıktı.
Kohen'in bir başka paylaşımı ise şöyle: