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Yazar Azra Kohen'den skandal 'Filistin' sözleri: Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 36 bini aşkın Filistinli şehit oldu. İsrail'in son olarak sivilleri göçe zorladığı Refah'ta yer alan kampa düzenlediği saldırıda, bebeklerin kafası koptu, insanlar diri diri yanarak can verdi. Yazar Azra Kohen, 46 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra bir takipçisine verdiği yanıtta skandal ifadeler kullandı. Filistinlilerin çocuklarını, bombaların atılacağı yerlere 'uyarılar yapılmasına rağmen bilerek götürdüğünü' söyleyen Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.

22:38 - 29/05/2024 Wednesday
Güncelleme: 22:52 - 29/05/2024 Wednesday
Yeni Şafak
Yazar Azra Kohen
Yazar Azra Kohen

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 96'ya yükseldi.

Soykırımcı İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının 'saldırıları durdurma' kararına rağmen Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına saldırı düzenledi. İnsanları canlı canlı yakan terör devleti, tüm dünyanın gözü önünde 46 cana daha kıydı.

Yazar Azra Kohen'den skandal 'Filistin' sözleri

Yazar Azra Kohen, yaşananlardan sonra, Refah konusunda paylaşım yapmamasını eleştiren bir takipçisine verdiği yanıtta skandal ifadeler kullandı.

"Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar"

Filistinlilerin çocuklarını, '3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü'
söyleyen Kohen,
"Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor
" dedi.

Kohen'in infiale neden olan paylaşımı şöyle:

Geçmişte de benzer ifadeler kullandı

Kohen'in, geçtiğimzi dönemde de Filistinlileri benzer sözlerle hedef aldığı ortaya çıktı.

Kohen, o dönemki paylaşımında ise,
"Kendi soyunu korumayan her ulus lanetlenir ve tabii kendi soyunu demagoji için kullanan, bomba atılacağı anons edildiği halde, bölge uyarıldığı halde çocukları köşelere koyup ellerinde kamera ile bekleyen bu kişilerin yok olmasını diliyorum. Kendi çıplak ellerimle yok olmalarına yardım edecek kadar..."
ifadelerini kullanmıştı.

Kohen'in bir başka paylaşımı ise şöyle:



#Azra Kohen
#İsrail
#Filistin
#Gazze
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