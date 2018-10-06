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DİYARBAKIR

Diyarbakır Haber: Çermik ilçesi Kartaltaşı köyünde baba ve oğlu göçük altında kaldı

Baba ve oğlu göçük altında kaldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprak evini yıkıp yenisini yapmak isteyen Fethi Şen, çalışma sırasında duvarın yıkılması sonucu yaşanan göçükte baba ve oğlu toprak altında kaldı.

Haber Merkezi IHA
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmasını sağladı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmasını sağladı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprak evini yıkıp yenisini yapmak isteyen Fethi Şen, oğluyla birlikte göçük altında kaldı.

  • Çermik ilçesi Kartaltaşı köyünde ikamet eden Fethi Şen (49), toprak evini yıkıp yenisini yapmak için inşaat çalışmasına başladı. 17 yaşındaki oğlu Uğur Şen’i de yanına alan baba Şen sabah saatlerinde kendi imkanlarıyla evin yıkımına başladı. Çalışma sırasında duvarın yıkılması sonucu yaşanan göçükte baba ve oğlu toprak altında kaldı.

Göçük altında kalan 17 yaşındaki Uğur Şen'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Toprak altından çıkarılan baba ve oğul yapılan ilk müdahalenin ardından Çermik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba Fethi Şen ve oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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