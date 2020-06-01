Babaya son dokunuş: Şehit polis memuru Atakan Arslan memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’da uğradığı silahlı saldırıda yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Atakan Arslan (31), memleketi Samsun’un Çarşamba ilçesinde düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi. Diyarbakır’da önceki gün 5 Nisan Mahallesi’nde devriye gezen polislerin belinde tabanca görmesi üzerine kimlik sormak istediği F.A. (20), M.A. (23) ve M.E.C. ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. Şüphelilerden M.E.C.’nin yanındaki tabancayla ateş açması sonucu kurşunun isabet ettiği polis memuru Atakan Arslan yaralandı.

Atakan Arslan

HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Yaralı polis memuru kaldırıldığı özel hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Şüphelilerin yakalanması için hava destekli operasyon düzenleyen polis, F.A. ve M.A.’yı Şilbe Mahallesi’nde yakaladı. Diğer şüpheli M.E.C. ise bu sabah Bağlar Polis Merkezi’ne gidip teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

OYNAT 00:39 Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi. BiP'te paylaş

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MEMLEKETİNDE UĞURLANDI

Şehit polis memuru Atakan Arslan için memleketi Samsun’un Çarşamba ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşi Gözde, babası Ali ve annesi Şükran Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, askeri ve polis erkanı, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede, salgın tedbirleri kapsamında, sosyal mesafede saf tutulması için alandaki zemin işaretlendi.

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‘HELALLEŞEMEDİK’

Şehit Arslan’ın eşi Gözde Arslan, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Cenazeye katılan Bakan Soylu, “Helalleşemedik, kızım için sabrediyorum” diyen acılı eşe taziye dileklerinde bulundu. Rıdvan Paşa Camii’nde, kılınan cenaze namazının ardından şehit polis Atakan Arslan, Salıpazarı ilçesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

O alçak yakalandı

Hain terörist M.E.C.

Diyarbakır’da polis memuru Atakan Arslan’ı (31) şehit eden M.E.C. (25) yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada “Devam eden kapsamlı çalışmalar neticesinde hain silahlı saldırı olayında tetiği çektiği ve polis memuru Atakan Arslan’ı şehit ettiği değerlendirilen M.E.C, Bağlar Polis Merkezi Amirliğimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli adli tahkikata başlanmıştır” denildi. Ayrıca olayını gerçekleştiren şahıslarından M.A. ve F.A’nın önceki akşam yakalandığı da hatırlatıldı.





Binbaşının kanı yerde kalmadı

Zafer Akkuş

Güvenlik güçleri, yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. İç güvenlik operasyonları kapsamında önceki gün Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde hava destekli operasyon gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

KANI YERDE KALMADI

Ölü ele geçirilen 3 teröristten ‘Kendal’ kod adlı Veysel Altun’un, geçen yıl Temmuz ayında Bitlis’te Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit edilmesi olayının faillerinden ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kanın yerde kalmadı, rahat uyu Kahraman Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş. Bu gece Bitlis’te arkadaşların ‘Kendal’ kodlu Veysel Altun’u... ila cehenneme zümera” açıklamasını yaptı. Bakan Soylu, şehit Binbaşı Zafer Akkuş’un Samsun’da düzenlenen cenaze törenine de katılarak ailenin acısına ortak olmuştu.

Çukurca’nın yiğitlerine veda

Mehmet Günay

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Uğur Bora

Hakkari Çukurca’da önceki gün PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora (28) ile Piyade Er Mehmet Günay (21) da dün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Evli ve bir çocuk babası olan şehit Bora Tokat Niksar’da, şehit Günay ise Hatay Altınözü’de toprağa verildi. Şehitlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze törenlerine katılanlar maske takarken sosyal mesafe kuralına da uyuldu.

OYNAT 02:19 MSB'den "Bizler Türk milletinin gücüyüz" paylaşımı Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda ve zorlu hava koşullarındaki faaliyetlerine ilişkin görüntülerinin yer aldığı video paylaşıldı. Bakanlığın, sosyal medya hesaplarından, 'Bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan Türk milletinin gücüyüz.' başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçiğin yüksek rakımlı, karla kaplı dağlarda ve zorlu hava koşullarında yaptıkları faaliyetler görülüyor. Karada ve havada faaliyet icra eden Mehmetçiklerin yer aldığı videoda, 'Ne fırtına, ne kar, ne kış bizi yolumuzdan döndüremez.' ifadeleri kullanıldı. BiP'te paylaş

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