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AYDİN

Baca temizliği sonu oldu: 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, baca temizliği için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından dengesini kaybederek beton zemine düşen Yusuf Hamarat (28), hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Baca temizliği için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşüp, öldü.
Baca temizliği için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşüp, öldü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldıztepe Mahallesi, Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Hamarat, 5 katlı apartmanın bacasını temizlemek için çatıya çıktı. Bacayı temizlediği sırada dengesini kaybeden Hamarat, yaklaşık 20 metreden apartman boşluğuna düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Hamarat, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA
Baca temizliği için 5 katlı apartmanın çatısına çıktı, yaşamını yitirdi.
  • Durumu ağır olan Hamarat, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hamarat, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

AA
Yusuf Hamarat, yaklaşık 20 metreden apartman boşluğuna düştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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