Baca temizliği sonu oldu: 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Hayat

Kardeşliğe sağlıklı yatırım

Türkiye, Libya’da huzurun sağlanmasında olduğu gibi sağlık sisteminin tesisinde de aktif rol alıyor. Libya Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Tahir Abdulaziz Süleyman, TİKA’nın Misrata’da inşa ettiği ve iki ülke arasındaki dostluğun somut göstergesi olan Türk-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezi hakkında bilgi verdi.