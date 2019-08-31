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POLİTİKA

BAE’den kalktı Akdeniz’i izledi

Türkiye’nin kararlı tavrını sürdürdüğü Doğu Akdeniz’de, Rum Kesimi ve Yunanistan’ın yanında yer alan ABD, desteğini sahada da göstermeye başladı. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Al-Dhafra Üssü’nden kalkan ABD’nin yüksek irtifa keşif uçağı, Güney Kıbrıs’ta keşif yaptı. Aynı uçağın gerilimin yükseldiği 10 Haziran’da da aynı bölgede görev yaptığı öğrenildi.

Talha Menteş Yeni Şafak
Yüksek irtifalarda hassas görüntüleme yeteneğine sahip olan Amerikan U-2 casus uçakları 30 kilometreden görüntü alabiliyor. Güçlü kameralarla donatılmış uçak radarlara da yakalanmıyor.
Yüksek irtifalarda hassas görüntüleme yeteneğine sahip olan Amerikan U-2 casus uçakları 30 kilometreden görüntü alabiliyor. Güçlü kameralarla donatılmış uçak radarlara da yakalanmıyor.

Türkiye Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan doğan egemenlik haklarını korumak amacıyla 7/24 esasına göre bölgede İHA ve SİHA uçuşları gerçekleştiriyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) rahatsız eden bu uçuşlara karşılık ise ABD’den geldi. ABD’nin, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Al-Dhafra Hava Üssü'nden kalkan 80-1073 kuyruk numaralı uçağı Güney Kıbrıs'ta keşif görevi gerçekleştirdi. U-2 tipi uçağın yaklaşık 13 bin 500 metre yükseklikten seyrettiği ve bölgedeki kritik noktaları denetlediği belirtildi. Aynı uçağın gerilimin yükseldiği 10 Haziran’da da aynı bölgede görev yaptığı öğrenildi.

ASKERİ ATAŞE GÖREVDE

  • Uçağın Doğu Akdeniz’de izlediği rota böyle görüntülendi.
  • ABD ile askeri ilişkileri kuvvetlendirerek deniz sahalarını kuvvetlendirmek isteyen Rum Kesimi’nin ABD nezdindeki ilk askeri ataşesi Georgios Ioannou da 20 Ağustos'ta göreve başladı. GKRY savunma ordu komutanı ve ABD ordu komutanı, 15 Ekim 2018'de Virginya'da buluşmuş, Kasım 2018'de iki ülke arasında terörle mücadele olmak üzere deniz sahasının ve kuvvetlerinin güçlendirilmesi için bir anlaşma yapılmıştı. Ayrıca Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığımızda başlattığımız enerji arama faaliyetlerini “kaygı verici” olarak nitelendiren ABD’nin, topraklarına 10 bin kilometre uzakta faaliyet sürdürmesi ise dikkat çekiyor. ABD, geçtiğimiz yıl petrol devi ExxonMobil'in korunması için bölgeye donanma göndermişti.

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