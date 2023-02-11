Bağışlar dijitalden de gidiyor

Türkiye, dört koldan depremzedeler için seferber olurken; elektronik ticaret (e-ticaret) kanalları üzerinden de yardım gönderilebiliyor. Binlerce kişi, internet sitelerinden bölge halkı için temel ihtiyaç malzemeleri sipariş ediyor. Bu noktada, internetteki pazar yerlerinin önemi özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımız için artıyor. Binlerce kilometreden yardım gönderemeyenler dijital platformlara yöneldi.

AFAD’A ÜCRETSİZ TESLİM EDİLİYOR

Buna farklı ülke vatandaşlarının yoğun ilgisi artınca Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde e-ticarette ‘Deprem Yardımlaşma Seferberliği’ başlattı. Seferberlik kapsamında, pazar yerleri satıcılardan herhangi bir komisyon bedeli almadan, satıcılar da ürünlerini indirimli fiyatla satışa sunuyor. İnternet üzerinden satın alınan ürünler ise, AFAD’ın belirlediği teslimat noktalarına ulaştırılıyor.

TRENDYOL ÜZERİNDEN 400 MİLYON TL’LİK BAĞIŞ

Ticaret Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Afet Acil Sosyal Yardım’ın başlattığı ‘Deprem Yardımlaşma Seferberliği’ kapsamında dört günde 100 milyonlarca liralık ürün toplanıp, depremzedelere yönlendirildi. Trendyol, Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında, kullanıcıların kampanyaya 400 milyon TL’lik katkı sağladığını açıkladı. Ayrıca, tüm ülkelerden erişim sağlanan dijital destek kartları ile Kızılay ve Ahbap koordinasyonunda bölgeye ilk 4 günde 100 milyon TL’den fazla bağış toplandı.

30 MİLYON TL DEĞERİNDE DİJİTAL KART SATILDI

Trendyol açıklamasında e-ticarette olası fırsatçılıklara karşı denetimlerin artırıldığı belirtilerek, “Fahiş fiyat uygulandığı sistem tarafından tespit edilen ya da müşteri şikâyeti ile kontrol edilen ürünleri kapattık. Bölgedeki 7 bin 600 satıcımızın ve Trendyol Ekspress taşıyıcı iş ortaklarımızın hak ediş vadelerini erkene çektik ve bugün ödemelerini yaptık” denildi.

Hepsiburada ise, 50 milyon TL değerinde sipariş, dijital kartlar ile 30 milyon TL değerinde maddi destek olmak üzere toplam 80 milyon TL’lik yardım toplandığını duyurdu.



