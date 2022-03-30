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ANKARA İSTANBUL

Bahar geliyor: Hava sıcaklıkları 12 derece yükselecek

Meteoroloji, hava sıcaklığının hafta başına kadar hissedilir derecede (5 ilâ 10 derece) yükselmesi ve mevsim normallerinin 6 ilâ 12 derece üzerine çıkmasının beklendiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahar geliyor: Hava sıcaklıkları 12 derece yükselecek
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Çarşamba gününden itibaren de ülkemiz genelinde artmaya başlayarak, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede yükselmesi ve mevsim normallerinin 6 ilâ 12 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak, başta kuzey, iç ve doğu bölgelerimizde, yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde, kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

Bazı il merkezlerinde bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olması bekleniyor:

İstanbul: 21 Adana: 27 Samsun: 26

Ankara: 25 Antalya:27 Trabzon: 25

İzmir: 26 Kayseri:26 Erzurum: 12

Bursa: 29 Eskişehir: 25 Malatya: 24

Afyonkarahisar: 21 Bolu: 22 Diyarbakır:23

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

Havalar ısınıyor: Ülke genelinde güneş yüzünü gösterecek
GÜNDEM
Havalar ısınıyor: Ülke genelinde güneş yüzünü gösterecek

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

RİZE °C, 16°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Yağışlı ve soğuk hava yerini bahar havasına bırakıyor
FOTOĞRAF 12
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Yağışlı ve soğuk hava yerini bahar havasına bırakıyor.<br>
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Ülke genelinde devam eden yağışlar pazar gününden itibaren yurdun doğusuna kayacak.
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Yağışlar yarın iç kesimlerde kar, Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur şeklinde olacak.<br>
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26 Mart Cumartesi günü hava durumu tahminleri.
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Pazar günü ise yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu hariç yağmur görülecek. Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise kar yağışı görülecek.<br>
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Pazartesi günü yağış beklenen Doğu Karadeniz dışında kalan yerlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.<br>
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Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan özellikle pazar gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.<br>
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Üç büyük şehirde hava nasıl olacak?<br><br>Ankara'da yarın kar yağışı ile birlikte en yüksek sıcaklık 6 derece, pazar günü ise parçalı bulutlu ve güneşli 10 derece, yeni haftanın ilk günü ise 13 derece olacak. Kentte pazar gününden itibaren yağış beklenmiyor.<br><br>
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İstanbul'da cumartesi günü yağmur yer yer sağanakla birlikte en yüksek sıcaklık 10 derece, pazar günü parçalı bulutlu ve güneşli 13-15, pazartesi günü ise yine parçalı bulutlu ve güneşli 16-19 derece civarı sıcaklık bekleniyor.<br>
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İzmir'de hafta sonu yağış beklenmezken, yarın en yüksek sıcaklık 17, pazar günü 19, pazartesi günü 21 derece olacak.<br>
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29 Mart Salı günü hava durumu tahminleri.
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30 Mart Çarşamba günü hava durumu tahminleri.
Yağışlı ve soğuk hava yerini bahar havasına bırakıyor
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Mart ayı boyunca etkili olan soğuk ve yağışlı hava yurdu terk ediyor. Hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak.

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar gün gün yükselecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde Niğde ve Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların bu akşam saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
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HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
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RÜZGAR: Genellikle kuzeyli,kuzey kesimler ile yarın zamanla iç ve kuzey kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 kmsa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
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UYARILAR<br><br>KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu akşam saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kmsa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerkmektedir
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BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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İşte 5 günlük hava tahminleri...
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Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar gün gün yükselecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporlarını duyurdu. Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası yavaş yavaş ülkeyi terk ediyor. Mart ayının sonlarına doğru güneş, yurt genelinde kendisini göstermeye başladı. Yayımlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre, sıcaklıklar günden güne yükselecek. Peki İstanbul'da yarın (27 Mart Pazar) hava durumu nasıl? İşte detaylar...


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