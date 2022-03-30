Bahar geliyor: Hava sıcaklıkları 12 derece yükselecek

Çarşamba gününden itibaren de ülkemiz genelinde artmaya başlayarak, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede yükselmesi ve mevsim normallerinin 6 ilâ 12 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak, başta kuzey, iç ve doğu bölgelerimizde, yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde, kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.
Bazı il merkezlerinde bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olması bekleniyor:
İstanbul: 21 Adana: 27 Samsun: 26
Ankara: 25 Antalya:27 Trabzon: 25
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İzmir: 26 Kayseri:26 Erzurum: 12
Bursa: 29 Eskişehir: 25 Malatya: 24
Afyonkarahisar: 21 Bolu: 22 Diyarbakır:23
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 21°C
Parçalı bulutlu
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ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KAYSERİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı
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KONYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.
RİZE °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu
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MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı