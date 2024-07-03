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Bahçeli: UEFA'nın şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlış

MHP lideri Devlet Bahçeli, Avusturya maçında gol sevincini Bozkurt işaretiyle gösteren ve ardından UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan Merih Demiral ile ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "Türk ve Türkiye husumeti aşikar dahili odakların yanı sıra UEFA'nın da şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır" dedi.

Pınar Görgü
13:35 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:02 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
MHP lideri Devlet Bahçeli
MHP lideri Devlet Bahçeli

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türkiye adına golleri kaydeden Merih Demiral, gol sevincinde bozkurt işareti yapması nedeniyle bugün UEFA soruşturma başlattı. UEFA'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açıldığı ifade edildi.


MHP lideri Devlet Bahçeli, UEFA'nın soruşturma açmasının ardından tepki gösterdi.


Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur.


UEFA'nın kararı yanlı ve yanlıştır

Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA’nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur.


UEFA’nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir. Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur.



Millilerin başarısını hazmedemeyen Enver Aysever bu kez de Merih Demiral’ın 'Bozkurt' işaretine "Sabotaj" dedi

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Yandaş gazeteci Enver Aysever, kişisel YouTube kanalı üzerinden yaptığı yayında A Milli Futbol Takımımızın Avusturya zaferini yorumladı. Aysever, Avusturya zaferinde attığı gollerle yıldızlaşan Merih Demiral’ın gol sevincinde ‘Bozkurt’ işareti yapmasına “Sabotaj” dedi. Aysever, geçtiğimiz hafta yaptığı canlı yayında da Millilerin başarısını hazmedememiş, Türk Milli Futbol Takımı oyuncularına hakaret etmişti. Öte yandan, UEFA skandal bir karara imza atarak Merih Demiral’ın ‘Bozkurt’ sevinci hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

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Merih Demiral hayatı futbol kariyeri