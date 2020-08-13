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Gündem Bahçeliden büyük jest Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Topere BJK plakalı aracını verdi
POLİTİKA

Bahçeli'den büyük jest: Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper'e BJK plakalı aracını verdi

Klasik otomobil tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koleksiyonundaki araçlarından birini hediye etti. Bahçeli, son yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olan Avukat Serkan Toper'e hediye ederek büyük bir jest yaptı.

Haber Merkezi AA
Toper, Bahçeli'nin kendisine araç hediye etmesinden gurur duyduğunu söyledi.
Toper, Bahçeli'nin kendisine araç hediye etmesinden gurur duyduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan Devlet Bahçeli, 06 BJK 80 plakalı otomobilini son yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olan Toper'e hediye etti.

Bahçeli klasik otomobilini hediye etti
GÜNDEM
Bahçeli klasik otomobilini hediye etti

Toper: "Büyük bir gurur"

Toper, sosyal medya hesabından, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bizim siyasi ve fikri pusulamız, ailenin büyüğü, kıymetli liderimiz. Antika araç koleksiyonundan BJK plakalı aracı şahsıma hediye ederek büyük bir gurur yaşatıp onurlandırdılar. Daima bir adım gerinde ve emrindeyiz. Yüce Allah, uzun ömürler versin liderim." mesajını paylaştı.

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HAYAT
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Mesajda, Toper'in Bahçeli ve otomobille çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.
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