Bahçeli'den büyük jest: Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper'e BJK plakalı aracını verdi

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan Devlet Bahçeli, 06 BJK 80 plakalı otomobilini son yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olan Toper'e hediye etti.

GÜNDEM Bahçeli klasik otomobilini hediye etti

Toper: "Büyük bir gurur"

Toper, sosyal medya hesabından, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bizim siyasi ve fikri pusulamız, ailenin büyüğü, kıymetli liderimiz. Antika araç koleksiyonundan BJK plakalı aracı şahsıma hediye ederek büyük bir gurur yaşatıp onurlandırdılar. Daima bir adım gerinde ve emrindeyiz. Yüce Allah, uzun ömürler versin liderim." mesajını paylaştı.

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Mesajda, Toper'in Bahçeli ve otomobille çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.