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POLİTİKA

Bahçeli'den EYT açıklaması: Hükümetin tavrını destekliyoruz

MHP lideri Devlet Bahçeli, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir soruya ''Hükümetin tavrını destekliyoruz'' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir soruya ''Hükümetin tavrını destekliyoruz'' dedi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündem olan EYT tartışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli "Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir" açıklamasında bulundu.

Bahçeli yaptığı açıklama ile EYT konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çıktı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

  • Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur. Hükümetin tavrını destekliyoruz.

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