Gündem Bahçeliden İBBye teftiş açıklaması İddialar doğruysa görevden el çektirilmeliler
POLİTİKA

Bahçeli'den 'İBB'ye teftiş' açıklaması: İddialar doğruysa görevden el çektirilmeliler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan terör bağlantılı personeller bir bir deşifre olurken, İçişleri Bakanlığı özel teftiş başlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB'ye yönelik başlatılan teftişe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, ''İddialar doğru ise başta belediye başkanı olmak üzere sorumlular görevden el çektirilmeli. Bunlar yarın, mesela İstanbul'un şehir suyuna zehir karıştırsalar ne yapacağız? Ne diyeceğiz? Bu felaketin üstesinden nasıl geleceğiz?'' ifadelerini kullandı.

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Bahçeliden İBBye teftiş açıklaması: İddialar doğruysa görevden el çektirilmeliler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan teftişi ''Terör örgütüyle iltisakı olanları belediyeye alanlar bu fiilleri sabit görülürse görevden el çektirilmeli'' sözleriyle değerlendirdi. Türkgün Gazetesine

''BELEDİYEDE İŞE GİREN TERÖRİSTLER MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR''

Konunun bir milli güvenlik sorunu olduğunu söyleyen MHP lideri Bahçeli, şöyle konuştu: ''Terör örgütüyle iltisakı olanları belediyeye alanların bu fiilleri sabit görülürse başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Suçluyu koruyan suç işlemiştir. Şayet iddialar doğru ise Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul’a ihanet etmiştir. Bu ihanet ise cezasız kalamaz. Toplanıp marşlar söyleyerek durumu kurtaramazlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, teröristleri işe alacağına işsiz güçsüz insanlarımızın yarasına merhem olmalıdır. Fakat bunu yapmamıştır. Belediyede işe giren teröristler milli güvenlik sorunudur. Bunlar yarın, mesela İstanbul’un şehir suyuna zehir karıştırsalar ne yapacağız?''

Nedim Şener ile İBB Sözcüsü Murat Ongun canlı yayında kavgaya tutuştu: İmamoğlu'nu kandırıyorsun yazık adama
OYNAT 02:42
Nedim Şener ile İBB Sözcüsü Murat Ongun canlı yayında kavgaya tutuştu: İmamoğlu'nu kandırıyorsun yazık adama
Gazeteci Nedim Şener, katıldığı canlı yayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan terör iltisaklı personellere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İBB hakkındaki iddialara yanıt vermek için yayına bağlanan İBB Sözcüsü Murat Ongun, Şener ile sözlü tartışmaya girdi. Ongun'un açıkça yalan söylediğini vurgulayan Şener, 'Belediyeden habersizsin kardeşim sen. Ekrem İmamoğlu'na en büyük zararı sen veriyorsun. Yazık adama' dedi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun terör örgütü PKK’nın derneği DİAYDER'i ziyaretinin fotoğrafları ortaya çıktı
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CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun terör örgütü PKK’nın derneği DİAYDER'i ziyaretinin fotoğrafları ortaya çıktı

''HDP'DEN MEDET UMMAK TÜRKİYE'YE KARŞI YAPILAN KÖTÜLÜKTÜR''

HDP'nin ziyaretlerini hatırlatarak muhalefet partilerini eleştiren Bahçeli şöyle devam etti: "CHP’nin ve diğer ittifak ortaklarının HDP güzellemeleri tam bir gayri millilik. HDP’den medet ummak Türkiye’ye karşı yapılan en büyük kötülüklerden birisi."

İBB'de her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor: PKK yandaşlarını gassal olarak işe almışlar
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İBB'de her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor: PKK yandaşlarını gassal olarak işe almışlar

Nedim Şener ile İBB Sözcüsü Murat Ongun canlı yayında kavgaya tutuştu: İmamoğlu'nu kandırıyorsun yazık adama
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