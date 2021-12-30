Bahçeli'den 'İBB'ye teftiş' açıklaması: İddialar doğruysa görevden el çektirilmeliler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan teftişi ''Terör örgütüyle iltisakı olanları belediyeye alanlar bu fiilleri sabit görülürse görevden el çektirilmeli'' sözleriyle değerlendirdi. Türkgün Gazetesine

''BELEDİYEDE İŞE GİREN TERÖRİSTLER MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR''

Konunun bir milli güvenlik sorunu olduğunu söyleyen MHP lideri Bahçeli, şöyle konuştu: ''Terör örgütüyle iltisakı olanları belediyeye alanların bu fiilleri sabit görülürse başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Suçluyu koruyan suç işlemiştir. Şayet iddialar doğru ise Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul’a ihanet etmiştir. Bu ihanet ise cezasız kalamaz. Toplanıp marşlar söyleyerek durumu kurtaramazlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, teröristleri işe alacağına işsiz güçsüz insanlarımızın yarasına merhem olmalıdır. Fakat bunu yapmamıştır. Belediyede işe giren teröristler milli güvenlik sorunudur. Bunlar yarın, mesela İstanbul’un şehir suyuna zehir karıştırsalar ne yapacağız?''

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OYNAT 02:42 Nedim Şener ile İBB Sözcüsü Murat Ongun canlı yayında kavgaya tutuştu: İmamoğlu'nu kandırıyorsun yazık adama Gazeteci Nedim Şener, katıldığı canlı yayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan terör iltisaklı personellere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İBB hakkındaki iddialara yanıt vermek için yayına bağlanan İBB Sözcüsü Murat Ongun, Şener ile sözlü tartışmaya girdi. Ongun'un açıkça yalan söylediğini vurgulayan Şener, 'Belediyeden habersizsin kardeşim sen. Ekrem İmamoğlu'na en büyük zararı sen veriyorsun. Yazık adama' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun terör örgütü PKK’nın derneği DİAYDER'i ziyaretinin fotoğrafları ortaya çıktı

''HDP'DEN MEDET UMMAK TÜRKİYE'YE KARŞI YAPILAN KÖTÜLÜKTÜR''

HDP'nin ziyaretlerini hatırlatarak muhalefet partilerini eleştiren Bahçeli şöyle devam etti: "CHP’nin ve diğer ittifak ortaklarının HDP güzellemeleri tam bir gayri millilik. HDP’den medet ummak Türkiye’ye karşı yapılan en büyük kötülüklerden birisi."

GÜNDEM İBB'de her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor: PKK yandaşlarını gassal olarak işe almışlar