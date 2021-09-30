Gündem Eski sevgilisinin arabasına "Şeker"li tuzak kurdu
İSTANBUL

Eski sevgilisinin arabasına "Şeker"li tuzak kurdu

Bahçelievlerde'de, Mazlum T. eski sevgilisinin otomobilinin fren hidroliğine şeker dökerek kaza yapmasına neden oluyordu. Genç kadın, şikayetçi olurken Mazlum T.'nin otomobilin kaputunu açarak şeker döktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Bahçelievlerde eski sevgilisinin arabasına Şekerli tuzak kurdu
Kamera görüntülerinde Mazlum T.'nin kaputu açtıktan sonra motor kısmına şeker döktüğü görülüyor.

Olay, 2 hafta önce sabah saatlerinde Bahçelievler Şirinevler'de yaşandı. Özel bir hastanede çalışan hemşire kadın, otomobili ile işe gitmek için yola çıktı.

Seyir halindeyken freninin tutmadığını fark eden kadın, güçlükle durabildi. Aracını tamire gönderen hemşireye tamirhane çalışanları, fren hidroliği bölümünde şeker bulduklarını söyledi.

Durumdan şüphelenen kadın, apartmanının güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Mazlum T.
Mazlum T.

ŞEKER TUZAĞI KAMERADA ORTAYA ÇIKTI

Hemşire, kayıtları incelediğinde 4 yıldır beraber olduğu ve geçtiğimiz günlerde şiddet nedeni ile ayrıldığı Mazlum T.'nin otomobilin yanına geldiğini gördü.

Aracın anahtarı kendisinde de bulunan Mazlum T., kaputu açtıktan sonra motor kısmına 2 kilogram şeker döktü. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından genç kadın, savcılığa giderek Mazlum T. hakkında suç duyurusunda bulundu.

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