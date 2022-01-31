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İSTANBUL

Bahçelievler’de ilginç kaza: Park halindeki araçlara çarpıp dik bir şekilde havada asılı kaldı

İstanbul Bahçelievler 'de gece saatlerinde sürücüsünün alkollü olduğu belirtilen otomobil park halindeki iki araca çarptıktan sonra ters dönerek başka bir ticari aracın üzerine devrildi. Kaza sonrası otomobil dik bir şekilde asılı kalırken, sürücü olduğu iddia edilen alkollü bir kişi ve yanındaki yolcu gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Bahçelievler’de ilginç kaza: Park halindeki araçlara çarpıp dik bir şekilde havada asılı kaldı
Kaza sonrası otomobil dik bir şekilde asılı kaldı.

Kaza Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. 34 SK 3916 plakalı otomobili kullandığı ve alkollü olduğu iddia edilen Emrah Y. isimli bir kişi, Akasya Sokak'ta seyir halinde giderken park halindeki iki araca çarptı.

Daha sonra da otomobil ters dönerek park halindeki 34 DS 2208 plakalı başka bir ticari aracın üzerine devrilerek, dik bir şekilde asılı kaldı.

DHA

Sürücü olduğu iddia edilen Emrah Y. ve beraberindeki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı.

DHA

Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza sonrası dik bir şekilde asılı kalan otomobilde inceleme yaptı.

DHA

Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Emrah Y. isimli kişinin 1.60 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri de sürücü olduğu iddia edilen Emrah Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı. Kaza yapan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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