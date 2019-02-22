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POLİTİKA

4 yeni bölge adliye mahkemesi daha kuruluyor - Bölge adliye mahkemeleri hangi ile kurulacak

Bakan açıkladı: 4 yeni bölge adliye mahkemesi daha kuruluyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van'da açılacak bölge adliye mahkemeleri için ilana çıkıldığını açıkladı. Dört yeni mahkemenin daha açılmasıyla birlikte Bölge Adliye Mahkemelerinin sayısı 15’e çıkmış olacak.

Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Gül.
Adalet Bakanı Gül.

Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Abdulhamit Gül, 4 yeni Bölge Adliye Mahkemesi daha kurulacağını duyurdu.

HSK, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van illerinde açılacak Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM) için ilana çıktı. Kurul, yeni mahkemelere tayin taleplerini toplayacak.

Bölge Adliye Mahkemesi sayısı 15'e çıkmış olacak

4 yeni mahkemenin daha açılmasıyla birlikte Bölge Adliye Mahkemelerinin sayısı 15’e çıkmış olacak.

  • Bölge adliye mahkemeleri 2016 yılının Temmuz ayında yedi merkezde (Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun) faaliyete geçmişti. 2017 yılında Adana ve Bursa, 2018 yılında ise Konya ve Sakarya bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle istinaf merkezlerinin sayısı 11'e yükselmişti.

Bölge adliye mahkemeleri, yargılamaların makul sürede tamamlanması hedefine hizmet ederken, yüksek mahkemelerin iş yükünün azaltılmasına önemli katkılar sağlıyor.

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