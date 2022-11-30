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ANKARA

Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla görüştü: Operasyonlarda tek hedef teröristler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Bakan Akar, Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarında "tek hedefin teröristler olduğu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin asla söz konusu olmadığını" vurguladı. Bakan Akar, operasyonların Birleşmiş Miletler Şartı'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında yapıldığını hatırlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Akar ABDli mevkidaşıyla görüştü: Operasyonlarda tek hedef teröristler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin'in görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.

Görüşmede Bakan Akar, Türkiye ve ABD'nin iki önemli müttefik olduğunu belirterek, "Milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci Maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında terörle mücadele operasyonlarının yapıldığı"nı bildirdi.

Terörle mücadelede işbirliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını, bu kapsamda DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerine karşı işbirliğine hazır olunduğunu vurgulayan Akar, operasyonlarda tek hedefin teröristler olduğunu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin asla söz konusu olmadığını kaydetti.

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