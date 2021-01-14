Gündem Bakan Akar İkinci parti S-400 için görüşmeler sürüyor
POLİTİKA

Bakan Akar: İkinci parti S-400 için görüşmeler sürüyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'ün testlerinin devam ettiğini belirterek ikinci paketin alımı için de görüşmelerin sürdüğünü söyledi. ABD'nin Türkiye'nin savunma sanayisine yaptırımına da değinen Akar, "ABD çözüm için istekliyse teknik düzeyde çalışarak bir çözüm bulunabilir" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya’dan S-400 alımı ve ABD’nin Türkiye’nin savunma sanayisine uyguladığı yaptırımlara ilişkin Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Görüşmeler sürüyor

S-400'ün ikinci paketi için görüşmelerin devam ettiğini belirten Akar, “Aldığımız sistemin halen kontrol ve muayeneler, kabul testleri var, bunlar sürüyor. Faaliyetlerimizi planladığımız şekilde götürmeye çalışıyoruz" dedi.

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"Tehdit dilini kabul etmiyoruz"

Türkiye'nin savunma sanayisine uygulana yaptırımı konusunda ABD'nin durumu anlamasını beklediklerini aktaran Akar, "Müttefikliğe uygun olmayan tehdit dili, yaptırımların kabulü mümkün değil. Geldiğimiz noktadan geri dönmek çok sorunlu bir durum. ABD çözüm için istekliyse teknik düzeyde çalışarak bir çözüm bulunabilir” dedi.

"F-35 için ciddi zaman ve enerji harcandı"

Türkiye'nin F-35 programına dönmek istediğini vurgulayan Akar, "F-35 için ciddi zaman ve enerji harcandı. Bunun durdurulması ciddi sorun. Güven bunalımı çok daha tahripkar olabiliyor. Bu kadar riskin olduğu ortamda birlikteliğin tahrip edilmemesi, zarar görmemesi lazım" şeklinde konuştu.

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