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POLİTİKA

Bakan Akar Rusya Savunma Bakanı ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridoru ile ilgili yaşanan son gelişmelerin ardından bu akşam Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüşeceğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Akar Rusya Savunma Bakanı ile görüşecek
Bakan Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın da katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.

  • Rusya’nın, 29 Ekim’de Sivastopol’da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurduğuna ilişkin açıklamasının ardından yaşanan gelişmelere değinen Bakan Akar, "Böyle bir durumda gemilerin intikali gecikecek, limanlardaki yığılma daha da yoğunlaşacak. İhtiyaç sahipleri zaten acil olarak tahılları bekliyordu. Bu durumda sıkıntı daha da artacak" diye konuştu.

Bu sorunun çözümünün önemine değinen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki görüşmelerine vurgu yapan Bakan Akar, "Ukraynalı yetkililerle de görüşüyoruz, akşam saatlerinde Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu ile de görüşeceğiz. Biz yine her zaman olduğu gibi barıştan, uzlaşmadan, işlerin normal yürümesinden yana çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

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Oluşturulan tahıl koridoru çerçevesinde şu ana kadar 409 gemi ile yaklaşık 9,3 milyon ton tahılın Ukrayna limanlarından taşındığını belirten Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Bunun devam etmesi lazım. Bu inisiyatifin askıya alınması ne Rusya’nın ne Ukrayna’nın ne de kimsenin yararına olacak. Bununla ilgili Ukrayna Savunma Bakanı ve Rusya Savunma Bakanı ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Onlarla görüşüp bu inisiyatifin devam etmesini sağlamaya gayret göstereceğiz. Bu inisiyatifin askıya alınması tüm insanlığı etkiliyor. Taraflara kararlarını gözden geçirmelerini hatırlatıyoruz. Türkiye olarak hem ateşkes hem tahıl inisiyatifi konusunda üzerimize düşen ne varsa bugüne kadar yaptık, yapma gayreti içindeyiz. Bir an önce çatışmanın sona ermesi için de bize düşen ne varsa Türkiye olarak yapmaya hazır olduğumuzu herkesin bilmesi lazım.”

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Öte yandan Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gelişinde askeri törenle karşılandı. Onur kıtasını selamlayan, şeref defterini imzalayan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ağustosta yapılan Yüksek Askeri Şura Toplantısı ile göreve başlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni komuta kademesine de görevlerinde başarı dileklerini iletti.

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