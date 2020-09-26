Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bakan Akar Tüm denizlerde hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz
POLİTİKA

Bakan Akar: Tüm denizlerde hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir. Başta MİLGEM olmak üzere yerli ve millî savunma sanayiimizin el emeği, göz nuru yeni deniz sistemleri projelerinin hayata geçirilmesiyle Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma ulaşacak; Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle mesaj yayımladı. 'Preveze Deniz Zaferi'nin 482’nci yıl dönümünü ve denizcilerin 'Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirten Bakan Akar, şunları kaydetti: "27 Eylül 1538’de Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk donanmasının birleşik haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Zaferi, Akdeniz tarihinde bir dönüm noktasıdır. Preveze Deniz Zaferi ile Türk donanması, karşısına çıkılamayan bir deniz gücü olmuş ve Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir. Bu deniz savaşı, Türk donanmasına mükemmel komuta eden ve denizcilik usullerine en üst seviyede vakıf kaptanlarımızın ve kahraman leventlerimizin muharebe yetenekleri ile kazanılmıştır. Türk denizcilik tarihinin müstesna sayfalarına adları yazılan ve dünya denizcilik tarihine damga vuran bahriyelilerimizin başarılarından ilham alan Deniz Kuvvetlerimiz de bugün sahip olduğu yüksek teknolojisi, iyi eğitimli kahraman ve fedakâr personeliyle 'Mavi Vatanımız'da etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak varlığını devam ettirmekte, aynı zamanda dünyanın çeşitli denizlerinde üstlendiği uluslararası görevlerle dünya barışına katkı sağlamaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Preveze Deniz Zaferi’ mesajı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Preveze Deniz Zaferi’ mesajı

Mesajında Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere de değinen Bakan Akar, "Son dönemde Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki; modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir. Bu çerçevede Deniz Kuvvetlerimizin modern deniz gücü niteliklerini muhafaza edebilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Başta MİLGEM olmak üzere yerli ve millî savunma sanayiimizin el emeği, göz nuru yeni deniz sistemleri projelerinin hayata geçirilmesiyle Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma ulaşacak; Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaya devam edecektir." diye konuştu.

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Kabul etmemiz mümkün değil
GÜNDEM
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Kabul etmemiz mümkün değil

"Ebediyete intikal etmiş kahraman denizcilerimiz"

Bakan Akar mesajında şöyle devam etti: "Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Preveze Deniz Zaferi’nin mimarı Barbaros Hayrettin Paşa ve ebediyete intikal etmiş kahraman denizcilerimizi, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal başta olmak üzere, Deniz Kuvvetlerimizin bugünkü seviyesine ulaşmasında emeği geçen fedakâr komutan ve mensuplarını en samimi duygularımla kutluyor, kendilerine kazasız, belasız; hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Kahraman Türk denizcileri, denizleriniz sakin, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun."

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması
GÜNDEM
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan F-16 uçuşu öncesi 'Doğu Akdeniz' mesajı: Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını çiğnetmeyeceğiz
OYNAT 00:56
Bakan Akar'dan F-16 uçuşu öncesi 'Doğu Akdeniz' mesajı: Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını çiğnetmeyeceğiz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, '2020-2021 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Akar, 'Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya en küçük ihlale dahi izin vermeden devam edeceğiz' dedi.

Abone Ol Google News
İstanbulda ürküten manzara

İstanbul'da ürküten manzara

Haliç'ten sonra şimdi de Elmalı Barajı yeşile döndü.
Köyden birinciliğe

Köyden birinciliğe

​Korona olan öğrenciler ödülü evden aldı.
Son beş haftanın dibini gördü!

Son beş haftanın dibini gördü!

​Taksim Camii'nde sona doğru yaklaşıldı..
Çok zarar edeceğiz

Çok zarar edeceğiz

​Baraj gölünün su seviyesi 10 metreye düştü, vatandaşlar endişeli.
CHP şaşırtmadı

CHP şaşırtmadı

Kobani katliamı soruşturmasında gözaltına alınanlara destek çağrısı.

Akdeniz ve Karadeniz için dikkat çeken çıkış.

Görüntüler üzerine Ankara polisi harekete geçti.
Kahreden haber

Kahreden haber

​14 yaşındaki çocuğun ayağına yosun dolandı, sonrası korkunç.

​Milli futbolcu ilk golünü attı, Lille kazandı.
Şafak vakti<br>PKK operasyonu

Şafak vakti
PKK operasyonu

Polis üç ilçede aynı anda düğmeye bastı.
Polislere saldırdılar

Polislere saldırdılar

​Yumruk ve bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı.
20 milyon liralık kuyumcu vurgunu

20 milyon liralık kuyumcu vurgunu

​Manisa'da dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar kuyumcuyu bastı.
İşte FETÖ-PKK ortaklığı

İşte FETÖ-PKK ortaklığı

​Yeni Şafak iki terör örgütünün ortaklığına dair dosyalara ulaştı.
Kobani<br>dosyası açıldı

Kobani
dosyası açıldı

​Seksen iki kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bu nasıl 'tıp etiği'

Bu nasıl 'tıp etiği'

​Teröriste destek veren meslek örgütü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.