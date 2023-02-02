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Bakan Akar: Tüm operasyonlarımız meşru müdafaadır

Kars'ta düzenlenen Kış Tatbikatı 2023'ün 'Seçkin Gözlemci Günü'nde açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terörle mücadelemiz hem yurt içinde hem de sınır ötesinde devam etmektedir. Tüm operasyonlarımız meşru müdafaadır." dedi.

14:13 . 2/02/2023 Perşembe
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kars'ta düzenlenen Kış Tatbikatı 2023'ün "Seçkin Gözlemci Günü"nde açıklamalarda bulundu.

'KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN HUDUTLARIMIZ KORUNMAKTADIR'

Bakan Akar, "Terörle mücadelemiz hem yurt içinde hem de sınır ötesinde devam etmektedir. Tüm operasyonlarımız meşru müdafaadır." dedi.

Bakan Akar, "Hudut namustur anlayışıyla, en ileri teknoloji araçların kullanılmasıyla ve hudut birliklerimizin en ileri çapta takviyeleriyle hudutlarımız korunmaktadır. Kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.



#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
#Ankara
#kars
22 dakika önce
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Bakan Akar: Tüm operasyonlarımız meşru müdafaadır
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