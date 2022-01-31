Gündem Bakan Akardan Ukrayna mesajı Karadenizde üzerimize düşen görevi yaptık
POLİTİKA

Bakan Akar'dan Ukrayna mesajı: Karadeniz'de üzerimize düşen görevi yaptık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akan, "Karadeniz'de diyalog konusunda tür olarak bize düşen görevleri bugüne kadar yaptık, yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Akardan Ukrayna mesajı: Karadenizde üzerimize düşen görevi yaptık
Hulusi Akar

Bakan Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Akar'ın talimatlar verdiği toplantıda, yurt içindeki ve dışındaki birlik komutanları, devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler verdi. Toplantıda; savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler ele alındı.

'Bize verilen görevleri başaracağız'

Bakan Akar, zorlu hava ve arazi şartlarında terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini dile getirdi. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun dönemden geçtiğini belirterek, "Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" dedi.

'NATO'ya karşı bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik'

Karadeniz'deki gelişmelere de değinen Akar, "Bizim tutumumuz çok açık ve net; Montrö rejimi çerçevesinde Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşamasından yana olduğumuzu yıllardan beri dile getiriyoruz. Montrö'nün sağladığı statünün bütün taraflar için yararlı olduğunu, günümüz koşullarında bundan vazgeçilmesinin söz konusu olmadığını hep gündeme getirdik. Karadeniz'de diyalog konusunda Türkiye olarak bize düşen görevleri bugüne kadar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bir tarafta Rusya diğer tarafta Ukrayna ile olan diyaloğumuz ayrıca bunun yanı sıra NATO'ya karşı bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik, getirmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

  • Gerginliğin kontrolsüz tırmanmasının oluşturacağı tehlikeye dikkat çeken Bakan Akar, "Buna meydan vermemek için Türkiye olarak tüm taraflara sükunet, koordinasyon, iş birliği, diyalog tavsiye ediyoruz" dedi.

Tedirgin bekleyişte yeni gelişme: Rusya sınıra kan bankası kurdu
DÜNYA
Tedirgin bekleyişte yeni gelişme: Rusya sınıra kan bankası kurdu

Rusya işgale hazırlanıyor: Ukrayna sınırına kan sevkiyatı
DÜNYA
Rusya işgale hazırlanıyor: Ukrayna sınırına kan sevkiyatı

Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Savaş olmayacak
DÜNYA
Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Savaş olmayacak

Putin Türkiye'ye geliyor
GÜNDEM
Putin Türkiye'ye geliyor
Akılalmaz olay

Akılalmaz olay

​Üç yaşındaki kızını ayının önüne attı.
Bu kez Balkanlardan geliyor

Bu kez
Balkanlar'dan geliyor

​Meteorolojiden bir 'kar' uyarısı daha.
AK Partili Turandan Kılıçdaroğluna: Otele verdiğin 100 bin lirayı hanımefendiye ver dolapları değişsin

​TBMM komisyonu çarşamba günü tekrar toplanacak

​Ukrayna'da askerler sivilleri savaşa hazırlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.