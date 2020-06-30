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Gündem Çankırıda oğlunun eğitim masrafı için biriktirdiği paralar yanmıştı Bakan Albayrak güzel haberi verdi
ÇANKIRI

Bakan Albayrak, oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yakan kadın için devreye girdi

Çankırı'da oğlunun eğitim masrafı için biriktirdiği paralar yanmıştı: Bakan Albayrak güzel haberi verdi

Çankırı'da oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği parayı sobada saklayan Gülşen Hayta, ısınmak için ateş yakınca tüm birikiminden oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir" dedi.

Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Gülşen Hayta, ısınmak için sobayı yakınca tüm birikiminden olmuştu.
Gülşen Hayta, ısınmak için sobayı yakınca tüm birikiminden olmuştu.

Çankırı merkezde engelli annesi ile birlikte yaşayan ve gelen yardımlarla ailesine bakan Gülşen Hayta, dişinden tırnağından artırarak oğlunun eğitim masrafları için para biriktirdi. Biriktirdiği 15 bin TL'ni bir süredir yakmadığı sobasının kuzine kısmına saklayan Hayta, paraları burada unuttu.

DHA
Annesinin üşüdüğünü söylemesi üzerine sobayı yakan Hayta, yemek ısıtmak için açtığı kuzinede tüm birikiminin kül olduğunu gördü.

Büyük üzüntü yaşayan Gülşen Hayta, panikle elini sobanın içine sokarak paraları kurtarmak istese de başarılı olamadı. Oğlunun eğitim masrafları yanan ve başka da bir geliri olmayan Hayta, Merkez Bankasına da müracaat ederek yanan banknotların doğrulanması talebinde bulundu.

AA
Gülşen Hayta

Oğlunun eğitim masrafı için biriktirdiği paralar yandı: Tüm birikimi kül oldu
GÜNDEM
Oğlunun eğitim masrafı için biriktirdiği paralar yandı: Tüm birikimi kül oldu

Bakan Albayrak açıkladı: Mağduriyeti giderildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
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