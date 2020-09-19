Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bakan Albayraktan Gaziler Günü mesajı
POLİTİKA

Bakan Albayrak'tan Gaziler Günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "Belgrad'da, Preveze'de, Kut-ül Amare'de, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda, 15 Temmuz'da ve terör operasyonlarında, Türk Milleti uğruna mücadele eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal edenleri rahmet, gazilerimizi de saygı ve minnetle yad ediyorum." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması şöyle: "Belgrad'da, Preveze'de, Kut-ül Amare'de, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda, 15 Temmuz'da ve terör operasyonlarında, Türk Milleti uğruna mücadele eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal edenleri rahmet, gazilerimizi de saygı ve minnetle yad ediyorum."

Abone Ol Google News
Fransadan tehlikeli tahrik

Fransa'dan tehlikeli tahrik

Yavuz Sondaj Gemisi'nin üstünden uçtular.
Yeni transferler 11de

Yeni transferler 11'de

​Denizlispor sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.
Dev otoyol açıldı

Dev otoyol açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.
Koronavirüsü yendiler

Koronavirüsü yendiler

​Binali Yıldırım ve eşinden güzel haber.
Octavian Augustus: İtirazım var

Octavian Augustus: İtirazım var

​Babasının ölümünün hesabını tüm Roma'ya sordu.

​Tur teknesinde tepki çeken korona halayı!
Vatandaşlar gelip<br>isimlerini yazdırıyorlar

Vatandaşlar gelip
isimlerini yazdırıyorlar

İstanbul Eczacı Odası Başkanı, grip aşısı ile ilgili açıklama yaptı.
Tehdit hissedilirse<br>gereği yapılır

Tehdit hissedilirse
gereği yapılır

Emekli Tümamiral Yaycı'dan Akdeniz mesajı.

Bakanı Soylu'dan o sözlerine ilişkin yeni açıklama.

​Fenerbahçe'nin istediği oyuncuya Slaven Bilic engeli

Başbakan'dan Cumhurbaşkanı'na sert tepki.

​Parayı ben alacağım diye birbirlerini bıçaklıyorlar.
Hem de öyle<br>güzel öğrenirler ki

Hem de öyle
güzel öğrenirler ki

Bakanı Selçuk'tan endişeli velilere net mesaj..

​Altı ay boyunca yanık tedavisi uygulanacak.
Büyük bir vandallıktır

Büyük bir vandallıktır

​Adalet Bakanı Gül, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Altun'dan Yunan gazetesine sert tepki..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.