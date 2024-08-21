Bakan Bolat: Orta vadeli program başarıyla ilerliyor

Sanayide, tarımda, hizmet sektörlerinde kaydedilen gelişmelerin katkıları olduğunu söyleyen Bakan Bolat, "Dile kolay, 78 yılda 230 milyar dolara çıkardığımız milli gelirimizi son 21 yılda 1 trilyon 158 milyar dolara yükselttik. Kişi başına milli gelirimizi 3 bin 600 dolardan 13 bin 110 dolara yükselttik. Bu sene sonunda inşallah 14 bin dolarları göreceğiz. 1980'de 3 milyar dolar olan, 2002'de 36 milyar dolar olan mal ihracatımızı 261,5 milyar dolara yükselttik. 20 yıl önce 14 milyar dolar olan hizmetler ihracatımızı 110 milyar dolara yükseltiyoruz. İşte bu istikrarlı yönetim, siyasi istikrar başarılı ekonomi yönetimi ve kamu, özel sektör, tarım kesimi ve hizmetler sektörü ve sanayi ile hep birlikte başarılan bir önemli aşamadır. Doğal gazın karaya ulaşımı daha da yükseldikçe Türkiye'nin enerji maliyeti de ithalata ödediği döviz gideri de azalacak ve daha da ucuzlayan enerjiyle birlikte sanayimiz ciddi bir ivme kat edecektir” diye konuştu.