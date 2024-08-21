Bakan Bolat: Orta vadeli program başarıyla ilerliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sabah saatlerinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir firmanın asitleme fabrikasının açılış töreni için bölgeye geldi.
- Bakan Bolat'a törende, Vali Osman Hacıbektaşoğlu AK Parti Zonguldak milletvekilleri Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu, Ticaret Bakan Yardımcıları Mahmut Gürcan, Mustafa Tuzcu, Volkan Ağar, DEİK Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Çınar Boru Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Çınar ve bakanlığa bağlı genel müdürler eşlik etti.
'Türkiye emin adımlarla yürüyor'
‘İHRACATIMIZI 110 MİLYAR DOLARA YÜKSELTİYORUZ'
Sanayide, tarımda, hizmet sektörlerinde kaydedilen gelişmelerin katkıları olduğunu söyleyen Bakan Bolat, "Dile kolay, 78 yılda 230 milyar dolara çıkardığımız milli gelirimizi son 21 yılda 1 trilyon 158 milyar dolara yükselttik. Kişi başına milli gelirimizi 3 bin 600 dolardan 13 bin 110 dolara yükselttik. Bu sene sonunda inşallah 14 bin dolarları göreceğiz. 1980'de 3 milyar dolar olan, 2002'de 36 milyar dolar olan mal ihracatımızı 261,5 milyar dolara yükselttik. 20 yıl önce 14 milyar dolar olan hizmetler ihracatımızı 110 milyar dolara yükseltiyoruz. İşte bu istikrarlı yönetim, siyasi istikrar başarılı ekonomi yönetimi ve kamu, özel sektör, tarım kesimi ve hizmetler sektörü ve sanayi ile hep birlikte başarılan bir önemli aşamadır. Doğal gazın karaya ulaşımı daha da yükseldikçe Türkiye'nin enerji maliyeti de ithalata ödediği döviz gideri de azalacak ve daha da ucuzlayan enerjiyle birlikte sanayimiz ciddi bir ivme kat edecektir” diye konuştu.
- Metal, mühendislik, otomotiv ve bilgi teknolojilerinin önemine değinen Bakan Bolat, “Dünyanın gelişmiş ülkelerine, G7 ülkelerine baktığımızda bir ortak özellik görüyoruz. Başta metal ve mühendislik sektörü, otomotiv sektörü ve bilgi teknolojilerinde oldukça gelişmiş olmaları. Allah'a şükürler olsun ki 'Türkiye 100 Yılı Vizyonu' ile 22 yıldan bu yana Türkiye'mize çok büyük hizmetler yapan AK Parti hükümetleri ve Cumhur İttifakı ile birlikte ekonomide çok büyük ilerlemeler kaydettik” ifadelerini kullandı.
'2028 HEDEFİMİZ YÜZDE 1,30'A ULAŞMAK'
Türkiye'nin metal, çelik sektöründe dünyada 8, Avrupa'da bazen 1, bazen 2'nci sırada olduğunu ifade eden Bakan Bolat, şöyle konuştu:
- Bölgedeki gerilim ve doğal afetlere rağmen Türkiye'nin bölgede yıldız gibi parladığını söyleyen Bakan Bolat, “Avrupa ve Amerika sanayileri için güvenilir, yüksek kaliteli hızlı teslimat yapabilen, kaliteli ürünleri olan bir tedarik üssü, tedarik ve lojistik zinciri olarak parlayan bir yıldız gibi dünya ekonomisinde takdir görüyor. Limanlarımız ve serbest bölgelerimizle yabancı yatırımları ülkemize çekebiliyoruz” dedi.
'Orta vadeli program başarıyla ilerliyor'
'FİRMA BAŞINA DANIŞMANLIK GİDERLERİNDE 10 MILYON LİRA HİBE
‘Gelecek için yeşil çelik' sloganı ile sanayicileri yeşil ekonomiye uyuma dikkat etmeye davet eden Bakan Bolat, “Biz devlet olarak iş dünyası ile koordineli çalışıyoruz. 2 hafta önce İhracat Genel Müdürlüğümüz çok güzel bir teşvik programı açıkladı, ‘Responsible' yani sorumluluk programı. Bahse konu yeni destek mekanizmamız ile firmalarımızın Avrupa pazarında rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir ürünlerin ihracatını teşvik etmek amacıyla danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Firma başına danışmanlık giderlerinde 10 milyon lira hibe katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.