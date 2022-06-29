Bakan Bozdağ: FETÖ'cü teröristlerin iadesi hususunu yeniden yazacağız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Bakan Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Gereğini yapacağız dediler ama maalesef bugüne kadar gerekleri yapılmadı. Türkiye'nin haklı sesini değerlendirdikleri için böylesi bir mutabakat metni imzalandı. PKK Terör örgütü dışında, terör örgütü kabul etmeyen FETÖ, PYD ile YPG de terör örgütü olarak nitelendirilmiştir. Bu da fevkalade önemlidir.

Mutabakat metni kadar bu ifadelerin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bir izleme komisyonu oluşturulması da çok önemli. Uygulamada da bunların bir bir hayata geçmesini takip edeceğiz.

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Bu ülkelerin terör örgütlerinin kuluçka yuvası olmaması için Türkiye mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Bu mutabakat metni AB üyesi olan, NATO üyesi olan terör örgütlerine karşı bakışlarında ilk defa bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Bunları takip edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir zafere imza atmıştır.

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Bu mutabakat metni çerçevesinde bu başvurularımızın gereklerini yapmalarını isteyeceğiz. Ayrıca bir yazı yazarak verdikleri sözlerin gereği Finlandiya'ya 6 PKK'lı 6 FETÖ'lü teröristin, İsveç'te ise 10 FETÖ'cü 11 PKK'lı teröristin dosyaları ilgili ülkelerin Adalet Bakanlıklarında bekliyor. Bunların iadesi hususunu yeniden hatırlatacağız."

DOSYALAR BEKLETİLİYOR

İsveç’in dosyasını beklettiği isimlerin çoğunu FETÖ’cüler oluşturuyor. FETÖ’cü Alperen Melikhan Doğan, Orhan Er, Ramazan Faruk Güzel, Orhan Er (aynı ad soyadla iki kişi var), Bülent Keneş, Levent Kenez, Murat Çetiner, Harun Tokak, Yılmaz Aytan ile PKK’lı Derdiye Kül ve Nuray Şen’in iadesine yönelik Türkiye’nin gönderdiği dosyalar beklemede tutuluyor.

VATANDAŞLIK BİLE VERİLDİ

İsveç’in Türkiye’nin iadesini istediği bazı terör şüphelilerine vatandaşlık verdiği de ortaya çıktı. İsveç’in Kırmızı Bülten ile uluslararası aramaları olan PKK’lı teröristler Halef Tak, İsmet Kayhan, Aysen Alhan (Marja Furhoff), Mehmet Sıraç ile TKP-ML/TİKKO’lu Neriman Candan, Mustafa Candan ve THKP-C’li Hamza Yalçın’a vatandaşlık verdiği belirlendi.

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