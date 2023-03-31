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Bakan Bozdağ'dan 14 Mayıs mesajı: Kurulan tuzaklar bir kez daha bozulacak

Adalet Bakanı Bozdağ, '14 Mayıs'ta aziz milletimiz, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan seçmek suretiyle siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güven hazinelerini koruyacak" dedi.

10:41 . 31/03/2023 Cuma
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Cumhurbaşkanı Erdoğan- Bakan Bozdağ

Cumhurbaşkanı Erdoğan- Bakan Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Türkiye'mizin en önemli hazineleri siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güvendir. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güveni temsil eden lider ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

'İstikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim'

14 Mayıs'ta aziz milletimiz, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan seçmek suretiyle siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güven hazinelerini koruyacak, bu hazineleri yok etmek için kurulan tuzakları ve yapılan hesapları bir kez daha bozacaktır."




#bekir bozdağ
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ankara
1 saat önce
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