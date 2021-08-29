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ANKARA

Bakan Çavuşoğlu: İlave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile basın toplantısı düzenledi. Afganistan'daki son duruma ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu: İlave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değil
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir.

Kabil havaalanının güvenliğinin sağlanması

Havaalanı konusu gerçekten ciddi bir konu, bunu titizlikle değerlendiriyoruz. Taliban havaalanı içinde de dışında da güvenliği kendisinin sağlayacağını söylüyor. Bunun mümkün olmayacağını onlara söylüyoruz. Herkesin güvenlik konusunda emin olması gerekiyor. Bu ülkede DEAŞ terör örgütü var. Riskler var.

'Türkiye'de mülteci merkezi' iddiası

Almanya ve İngiltere'nin Afganları ülkeden çıkardıktan sonra Türkiye'de tutacağı yönündeki dezenformasyonlar ortaya çıktı. Bu her iki ülke tarafından da yalanlandı. Böyle bir teklif ne Almanya'dan ne de başka bir ülkeden Türkiye'ye yapılmamıştır. Bunu bir kez daha buradan açıklığa kavuşturmak isteriz.

Tahliyelerle ilgili sınır geçişlerinde Taliban ile mutabakat sağlanmalı. Tahliyelerin büyük bir bölümü havayolu ile gerçekleşti. Bazı ülkeler doğrudan kendi ülkesine, bazıları da komşu ülkeler üzerinden gerçekleştirdi. Biz de tahliyelerimizi özellikle Kabil ve İslamabad arasında gerçekleştirdik.

'Tahliyeler sırasında Taliban'dan destek gördük'

Vatandaşlarımız kalabalık nedeniyle havaalanı kapısına yaklaşamıyordu. Biz de bir noktada vatandaşlarımızı toplayarak oradan otobüslerle vatandaşlarımızın tahliyelerini gerçekleştirdik. Orada da Taliban'ın desteğini gördük.

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