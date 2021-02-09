Gündem Bakan Çavuşoğlu Kuveytli mevkidaşı ile görüştü
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu Kuveytli mevkidaşı ile görüştü

Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt’teki resmi temasları kapsamında Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Mohammad es-Sabah ile görüşme gerçekleştirdi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez ülkeleri turunun ilk ayağı olan Kuveyt’te temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah ve Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzouq Ali Al-Ghanim gerçekleştirdiği ayrı ayrı görüşmelerin ardından temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşı Şeyh Ahmed Nasır Mohammad es-Sabah ile bir araya geldi.


  • Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt’teki temaslarının ardından Umman ve Katar’a resmi ziyaretler gerçekleştirecek.

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