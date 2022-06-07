Gündem Bakan Çavuşoğlu Yunanistana çok sert çıktı İhlallerden vazgeçmezlerse adaların egemenliği tartışılır
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'a çok sert çıktı: İhlallerden vazgeçmezlerse adaların egemenliği tartışılır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki gösteren Çavuşoğlu, 'ihlallerden vazgeçmezlerse' diyerek Yunanistan'ı uyararak, "Bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu Yunanistana çok sert çıktı: İhlallerden vazgeçmezlerse adaların egemenliği tartışılır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Ankara-Atina hattında gerilime sebep olan karalama kampanyalarına yönelik açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Yunanistan ihlallerden vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılacaktır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

(Miçotakis'in tepki eken sözleri)

İhlallerden vazgeçmezse adaların statüleri tartışılacak.

Yunanistan'ın aşağılık kompleksi var. Her gün çıkıp Türkiye'ye saldırıyorlar.

Hiçbir zaman biz iş adamalarımıza yaptırımlarını durdurun demedik.

Ege'deki adaların egemenliği tartışılır.

En haksız durumda bile ağlamada çok başarılılar. Gelir yüzünüze sarılırlar, arkalarına döndükleri zaman nefret, kin, yalan, iftira. Bunlar siyasetçilere yakışan tavırlar değil. Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin, bu ihlali sonlandırmazsa adaların egemenlik tartışmalarına başladık zaten.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır
OYNAT 01:36
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye hakkındaki açıklamaları ile ilgili de sert konuştu. Çavuşoğlu, 'Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse, bu adaların egemenliği tartışılacak. Hukuki çerçevede yazdıklarımız durumu açıklıyor, buna cevap vermeli.' dedi.

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