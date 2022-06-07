Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'a çok sert çıktı: İhlallerden vazgeçmezlerse adaların egemenliği tartışılır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Ankara-Atina hattında gerilime sebep olan karalama kampanyalarına yönelik açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Yunanistan ihlallerden vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılacaktır” dedi.

#CANLI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuzey Makedonyalı mevkidaşı ile basın açıklaması düzenliyor. https://t.co/mRnxNAOpft — Yeni Şafak (@yenisafak) June 7, 2022

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

(Miçotakis'in tepki eken sözleri)

İhlallerden vazgeçmezse adaların statüleri tartışılacak.

Yunanistan'ın aşağılık kompleksi var. Her gün çıkıp Türkiye'ye saldırıyorlar.

Hiçbir zaman biz iş adamalarımıza yaptırımlarını durdurun demedik.

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Ege'deki adaların egemenliği tartışılır.

En haksız durumda bile ağlamada çok başarılılar. Gelir yüzünüze sarılırlar, arkalarına döndükleri zaman nefret, kin, yalan, iftira. Bunlar siyasetçilere yakışan tavırlar değil. Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin, bu ihlali sonlandırmazsa adaların egemenlik tartışmalarına başladık zaten.