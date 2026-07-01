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Bakan Çiftçi yol haritasını anlattı: Yeni nesil suç şebekelerine sınır ötesi operasyon

Bakan Çiftçi yol haritasını anlattı: Yeni nesil suç şebekelerine sınır ötesi operasyon

18:571/07/2026, Çarşamba
DHA
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Güvenlik Konferansları toplantısında suç örgütleriyle yürütülen mücadeleyi anlattı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Güvenlik Konferansları toplantısında suç örgütleriyle yürütülen mücadeleyi anlattı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Güvenlik Konferansları kapsamında düzenlenen Türkiye'nin organize suç örgütlerine karşı stratejisini anlattı. "Huzurun Yüzyılı" hedefi doğrultusunda "Yeni Nesil Organize Suç Örgütleri" ve siber alandaki tehditlerle mücadelenin sınır içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla süreceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa iftçi, MGK Genel Sekreterliğinde düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları kapsamında gerçekleştirilen programa katıldı.


Bakan Çiftçi, 'Huzurun Yüzyılı' hedefi doğrultusunda Türkiye’nin organize suç örgütleriyle mücadelesini açıkladı. Bakan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, 2026 yılını 'Organize Suç Örgütleri ve Uyuşturucu ile Mücadele Yılı' ilan ettiklerini belirterek, özellikle 'Yeni Nesil Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' başlığı altında yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Küreselleşen suç şebekelerinin çökertilmesi ve kamu düzeninin kararlılıkla korunmasına yönelik kapsamlı stratejileri katılımcılarla paylaşan Bakan Çiftçi, bakanlığın bu alandaki kararlı mücadelesini anlattı.


"Sınır içinde ve ötesinde operasyonlar kararlılıkla sürdürülecek"

Mücadelenin operasyonel ve uluslararası boyutlarını da değerlendiren Bakan Çiftçi, 'Siber Alanda Organize Suç Örgütleri ile Mücadele', 'Yurt Dışından İadelere Yönelik Örnekler', 'Narkotik Organize Suç Örgütlerine Yönelik Mücadele' ve 'Güncel Operasyonlar' başlıkları altında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Suç örgütlerinin finansal ve dijital altyapılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonların önemine de işaret eden Bakan Çiftçi, Türkiye Cumhuriyeti'nin suçla mücadelesini sınır içinde ve sınır ötesinde tüm kurumların koordinasyonu içerisinde kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.






#Mustafa Çiftçi
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