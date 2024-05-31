|
Gündem

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Fidan ile Blinken'ın, Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme getirilen son teklifi ele aldığı bildirildi.

22:23 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 23:32 - 31/05/2024 Cuma
AA
Antony Blinken - Hakan Fidan
Antony Blinken - Hakan Fidan

Türkiye'nin Gazze için yürüttüğü diplomasi trafiği tüm hızıyla sürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme getirilen son teklifin ele alındığı bildirildi.

Görüşme Biden'ın açıklamasından sonra gerçekleşti

Görüşmenin ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarından sonra yapılması ise dikkat çekti.

Biden, yaptığı açıklamada İsrail'in üç aşamadan oluşan ateşkes teklifini açıklamış ve plan dahilinde Hamas'sız bir Gazze'yi yeniden inşa edeceklerini ifade etmişti.



#Hakan Fidan
#Antony Blinken
#Telefon Görüşmesi
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Okullar ne zaman kapanacak 2024? Karneler ayın kaçında verilecek, yaz tatili takvimi açıklandı mı?