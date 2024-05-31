Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Türkiye'nin Gazze için yürüttüğü diplomasi trafiği tüm hızıyla sürüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme getirilen son teklifin ele alındığı bildirildi.
Görüşme Biden'ın açıklamasından sonra gerçekleşti
Görüşmenin ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarından sonra yapılması ise dikkat çekti.
Biden, yaptığı açıklamada İsrail'in üç aşamadan oluşan ateşkes teklifini açıklamış ve plan dahilinde Hamas'sız bir Gazze'yi yeniden inşa edeceklerini ifade etmişti.