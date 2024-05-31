Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki duruma ilişkin açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada, "Hamas'ın olmadığı güvenli bir Gazze sağlayacağız." diyen Biden, terör devleti İsrail'in işgaline arka çıktı. İsrail'in üç aşamalı ateşkes teklifi sunduğunu, ilk aşamanın tam bir ateşkes olduğunu ifade eden Biden, "Altı hafta sürecek. Kadın, yaşlı, yaralı rehinelerin karşılığında yüzlerce mahkum serbest kalacak. Gazze'de ateşkese ve savaşın kalıcı olarak sonlandırılmasına odaklandık. İsrail sivil nüfus olan yerlerden çekilecek." dedi.