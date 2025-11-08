Yeni Şafak
Bakan Fidan Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü’nü kutladı

15:478/11/2025, Cumartesi
DHA
Hakan Fidan
Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Kardeş Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan’ın Zafer Günü Töreni'ne katılmak üzere bulunduğu Bakü’de, Karabağ Zaferi’nin 5’inci yıl dönümü kutladı.


"Karabağ Azerbaycan’dır!"


Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fidan,
"Kardeş Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Karabağ’ın öz topraklarına kavuşmasını sağlayan o tarihi mücadelenin kahramanlarını saygıyla anıyor; vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Karabağ Azerbaycan’dır! Bu hakikat, milletlerin hafızasında da bölgenin geleceğinde de ilelebet yaşayacaktır. Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Bakü’de bulunarak kardeşliğimizi bir kez daha derinden hissediyor, Azerbaycan halkının gururuna ortak olmanın onurunu yaşıyoruz"
ifadelerini kullandı.




#Azerbaycan
#Hakan Fidan
#Dışişleri
