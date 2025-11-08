Bakan Fidan Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü’nü kutladı

"Kardeş Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Karabağ’ın öz topraklarına kavuşmasını sağlayan o tarihi mücadelenin kahramanlarını saygıyla anıyor; vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Karabağ Azerbaycan’dır! Bu hakikat, milletlerin hafızasında da bölgenin geleceğinde de ilelebet yaşayacaktır. Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Bakü’de bulunarak kardeşliğimizi bir kez daha derinden hissediyor, Azerbaycan halkının gururuna ortak olmanın onurunu yaşıyoruz"