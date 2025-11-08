Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti

09:318/11/2025, Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini uğurlamaya gelenleri selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini uğurlamaya gelenleri selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini uğurlamaya gelenleri selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü vesilesiyle düzenlenecek kutlama törenlerine katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Bakü'de düzenlenecek törene iştirak etmek üzere Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve törene katılacak olan Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'le ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir."



