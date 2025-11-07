Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

7/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
AA
Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.


Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin, Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, güvenlik ve istikrarı temin etmek için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Libya arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin önemli olduğunu, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması için dayanışma içinde yürütülen çalışmaların süreceğini belirtti.


