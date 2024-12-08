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Bakan Fidan İtalyan mevkidaşı Tajani ile Suriye'yi görüştü

Bakan Fidan İtalyan mevkidaşı Tajani ile Suriye'yi görüştü

15:248/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
DHA
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Bakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani ile telefonda görüştü. (Foto: Arşiv)
Bakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani ile telefonda görüştü. (Foto: Arşiv)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemi vurgulandı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemi vurgulandı. Geçiş sürecinde Suriye'deki dini azınlıkların korunması gerektiği kaydedildi.


#Hakan Fidan
#Antonio Tajani
#İtalya

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