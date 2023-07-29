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Bakan Fidan mevkidaşı Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Bakan Fidan, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden ve süreklilik kazanan alçak saldırıları kınadığını yineledi.

15:59 . 29/07/2023 Cumartesi
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile telefonda görüşerek, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden saldırıları kınadı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Bakan Fidan, Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden ve süreklilik kazanan alçak saldırıları kınadığımızı yinelemiştir. Bakan Fidan devamla, Avrupa’daki İslam karşıtlığının alarm verici seviyeye ulaştığını, hatta bunun bir salgın haline gelmiş olduğunu vurgulayarak, ifade özgürlüğü adı altında söz konusu aşağılık eylemlere izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmiştir. Bakan Fidan ayrıca, bu saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini beklediğimizi de kaydetmiştir" denildi.



#Hakan Fidan
#Lars Lokke Rasmussen
#Danimarka
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